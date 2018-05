Samsunspor’dan geçmiş yönetimler hakkında suç duyurusu

Spor Toto 1. Lig’den düşen Samsunspor’da Kayyum Başkanı ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, Samsunspor Kulübü Derneği adına Avukatı Mehmet Cem Yazgan ile birlikte bugün Samsun Adliyesine giderek eski yönetimlerden şikayetçi oldu. Kayyum, Cumhuriyet Başsavcılığına eksi yönetimler hakkında "görevi kötüye kullanma, görevi ihmal ve emniyeti suistimal" suçlarından suç duyurusunda bulundu.

Başkan Ahmet Güral Karayılmaz yaptığı açıklamada, "Daha önce de Sulh Hukuk Mahkemesine müracaatımız olmuştu. Devlet eliyle tespit yaptıralım dedim Samsunspor’un genel durumunu. O kabul görmemişti. Dosya iade oldu. Biz de kayyum yönetimi olarak kulübün geçmişte düzgün yönetilmediğiyle ilgili bir suç duyurusunda bulunma gereği duyduk. Bu şekilde geçmişte bir ihmal varsa araştırılıp bununla ilgili donelerin devlet eliyle masanın üzerine yatırılıp sorumluları varsa bunun bulunmasını istedik. Kayyum yönetimi olarak görevimizi de yapmış olmanın huzurunu yaşıyoruz" dedi.

Kayyum yönetimde olan Avukat Mehmet Cem Yazgan ise, "Sulh Hukuk Mahkemesini kulübün hukuki ve mali durumunun tespiti amacıyla bir müracaatta bulunmuştuk. Bu talebimiz mahkemece reddedilmişti. Bu çerçevede bugün itibariyle de geçmiş yönetimler hakkında kulübün herhangi bir suistimal, kötü yönetim gibi unsurlardan dolayı cezalandırılması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. İnşallah kulübümüz için hayırlı uğurlu olur. Samsun kamuoyunun da bu işin üzerine gidildiğini bilmesini onların takdirine bırakıyoruz" diye konuştu.

İşte suç duyurusu

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına veriler dilekçede şu ifadeler yer aldı: “Kayyum heyeti olarak meccanen görev yaptığımız bu dönemde elde ettiğimiz tecrübe ve birikim sonrasında kulübün geçmiş dönemlerdeki yönetsel zafiyetler sebebiyle ciddi anlamda ekonomik olarak zarara uğratıldığını ve içinde bulunduğu duruma gelmesinde bunun en önemli etken olduğunu da tespit ettik. Bu anlamda gerek geçmiş dönem yönetici alacaklarının ve bunlara bağlı temliklerin gerek kulübün sporcu transferlerinde ve bunların ödemelerinde haliyle mütenasip işler yerine ciddi anlamda sui niyet içerir sözleşme ve uygulamaların yapılarak ve sonrasında da bunlara ilişkin mükellefiyetlerin yerine getirilmemesi yoluyla kulübün zararının daha da artırıldığını sadece birkaç geçmiş dosya ve sözleşmenin incelenmesiyle tespit ettik. Yine bu arada kulübe başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere futbolla bağlantılı kurum ve kuruluşlardan belli bir şarta özgülenmiş şekilde aktarılan kaynakların yerinde kullanılmayarak başka yerlere harcandığını ve hatta zaman zaman bu yönetsel zaafiyet sebebiyle gelen kaynakların geri iadesinin gerekmesi sonrasında kulübün bundan ekonomik olarak ciddi anlamda zarara uğratıldığını da tespit ettik. Kulübün tüm kayıtlarının incelenmesi durumunda sonucun daha net ve doğru tespitinin mümkün olabileceği düşüncesiyle kayyum heyeti olarak aldığımız karar doğrultusunda kulübün mali durumunun, alacak-borç kayıtlarının, eski yönetici ve futbolcu alacaklarının, özellikle yönetici alacaklarının geri dönüşünde yapılan temliklerde ve bunlara uygulanan gecikme faizinde yasaya aykırı yapılan uygulamalar ve bundan kaynaklanan kulüp zararının yanında elde edilen haksız menfaatlerin tespitinin yapılması, bunun yanında SGK ve vergi dairesi başta olmak üzere kamu kurumu alacaklarının ve bunların yapılandırılmasına ilişkin müracaatlar sonrasında yapılandırmaya ilişkin ödeme ve taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğinin ve bundan dolayı kulübün zarara uğratılıp uğratılmadığının ve yine kulübe spor yönetim teşkilatlarından (futbol federasyonu-spor toto idaresi vs.) şartlı olarak aktarılan kaynakların yerinde kullanılıp kullanılmadığının ve bundan dolayı kulübün zarara uğraması ya da bir yaptırımla karşı karşıya kalıp kalmadığı hususlarının sayın savcılık makamı aracılığı ile incelenerek bundan haksız menfaat temin eden kulüp yöneticileri, çalışanları ya da bağlantılı kişilerin tespit edilerek bunların sonuçta oluşturacağı suç tipine göre haklarında gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası ikamesi suretiyle cezalandırılmaları için iş bu şikayet dilekçesini arz etme zorunluluğu hasıl olmuştur. Sayın savcılık makamından inceleme talep ederken bir hususa daha dikkat çekmek isteriz. Yapılacak incelemenin alabileceği zaman ve harcanacak mesai dikkate alındığında incelemenin daha sağlıklı ve verimli yapılabilmesi adına son 10 yılla incelemenin sınırlı tutularak 3 kişilik bir heyetin oluşturulması, heyetin daha tarafsız ve bağımsız inceleme yapabilmesi adına uygun görülürse Samsun dışından belirlenerek davet edilmeleri, heyetin 2 mali müşavir (ya da yeminli mali müşavir)-muhasebeci vasıflı ve bir de Sayıştay (hukukçu kökenli) müfettişi sıfatlı bilirkişilerden oluşturulması ve incelenecek evrak ve belgelerin çokluğu sebebiyle ve ayrıca incelemenin daha sağlıklı yürütülebilmesi ve kulüp yetkililerinin de inceleme sırasında bilirkişi heyetine yardımcı olabilmelerini ve refakat edebilmelerini temin bakımından incelemenin kulüp binasında yapılmasını da ayrıca talep etmekteyiz. Böyle bir inceleme sonrasında belirtilen inceleme dönemi içinde konusu suç olan fiillerin tespiti sonrasında ilgililerin belirlenmesi suretiyle haklarında ceza davasının yanında özel hukuka ilişkin her türlü alacak ve tazminat davası açma hakkımızı da saklı tuttuğumuzu belirtmek isteriz. Kulübün mali durumunun, alacak-borç kayıtlarının, eski yönetici ve futbolcu alacaklarının, özellikle yönetici alacaklarının geri dönüşünde yapılan temliklerde ve bunlara uygulanan gecikme faizinde yasaya aykırı bir uygulamanın yapılıp yapılmadığının, bunun yanında SGK ve vergi dairesi başta olmak üzere kamu kurumu alacaklarının ve bunların yapılandırılmasına ilişkin müracaatlar sonrasında yapılandırmaya ilişkin ödeme ve taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğinin ve bundan dolayı kulübün zarara uğratılıp uğratılmadığının ve yine kulübe spor yönetim teşkilatlarından (Futbol Federasyonu-Spor Toto idaresi vs.) şartlı olarak aktarılan kaynakların yerinde kullanılıp kullanılmadığının ve bundan dolayı kulübün zarara uğraması ya da bir yaptırımla karşı karşıya kalıp kalmadığı hususlarının ve yine bu işlemleri yapan gerek yönetim ve gerekse kulüp çalışanlarından bunlardan haksız menfaat temin edenlerin belirlenerek ilgililer hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın akabinde ilgililer hakkında kamu davası ikamesi suretiyle ilgililerin müsnet suçlardan tecziyesine, incelemeyi yapacak heyetin mümkünse Samsun dışından seçilecek 2 mali müşavir (ya da yeminli mali müşavir)-muhasebeci vasıflı ve bir de Sayıştay (hukukçu kökenli) müfettişi sıfatlı bilirkişilerden oluşturulmasına ve bilirkişilere incelemeyi kulüp binasında yapma hususunda yetki verilmesine, inceleme sonucunda çıkacak verilere göre sorumlular hakkında kamu davası açılmasının yanında her türlü şikayet-talep ve dava hakkımızın saklı tutulmasına karar verilmesini arz ve talep ederim."