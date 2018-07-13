Samsunspor’un hedefi büyük

Lig’in en iddialı kadrolarından birini kuran Samsunpor, 13 yeni transferin yanı sıra Süper Lig ayarındaki 2 golcüyle de temas halinde bulunuyor.

Önümüzdeki sezon TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan kırmızı-beyazlılar, geçen sezonki kadronun iskeletini korurken, 13 tane de yeni transfer gerçekleştirdi. Yeni sezona ‘şampiyonluk’ parolasıyla başlayan kırmızı-beyazlılar, Süper Lig’de uzun dönem forma giyen golcü oyuncular Mehmet Battal ve Mehmet Akyüz ile temaslarını sürdürüyor. Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, takımın durumu ve transfer hareketliliği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bu sezon için çok güçlü bir kadro kurduklarının altını çizen Suat Çakır, “Bu zamana kadar birçok oyuncuyla resmi sözleşme imzaladık. Bilal Gülden, Metin Can Cici ve Erhan Şentürk ile imza töreni gerçekleştirmedik. 2 santrafor ve 1 kaleci transferi için de çalışmalar sürüyor. Transfer çalışmaları son hızla devam ediyor. Samsun’daki çalışmalarımız şu anda çok olumlu geçiyor. 22 Temmuz’da Erzurum’da kampa gireceğiz. Hazırlık maçları henüz belli değil. Mehmet Battal ve Mehmet Akyüz transfer listemizde olan oyunculardan bazıları. Alacağımız forvetler iyi olacak. Alabileceğimiz en iyi forvet oyuncusunu almak için uğraşıyoruz. İyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Her bölgede alternatif oyuncularımız var. İnşallah sezon sonunda başarılı oluruz” dedi.

Samsunspor, geçen sezon kadrosunda bulunan Furkan Köse, Erkam Reşmen, Ercan Yazıcı, Enes İslam İlkin, Oğuz Gürbulak, Samed Kılıç ve Çağrı Ortakaya’yı kadrosunda tutmuştu. Kırmızı-beyazlı ekip, bu sene ise Erhan Şentürk, Canberk Dilaver, Samet Asatekin, Erhan Kartal, İrfan Başaran, Ramazan Çevik, Savaş Yılmaz, Nuri Terliksiz, Şahin Şafakoğlu, Okan Dernek, Metincan Cici, Bilal Gülden ve Muhammet Can Vural’ı transfer etti.

Samsunsporlu yöneticiler, bundan sonraki transfer çalışmalarında 1 kaleci, 2 santrafor ve 1 stoper daha alabileceklerini ifade etti.