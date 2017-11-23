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23 Kasım 2017 09:10

Samsunspor’un suskun golcüleri

Süper Lig parolasıyla çıktığı sezona kötü başlayan Samsunspor’da forvet oyuncularının suskunluğu dikkatlerden kaçmıyor.

Samsunspor’un suskun golcüleri

23 Kasım 2017 09:10

Samsunspor, ligin en az gol atan 2. takımı konumunda bulunuyor.


TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, sezon başında 12 yerli, 6 yabancı olmak üzere toplam 18 transfer gerçekleştirdi. Bu transferlerden 4’ü ise forvet mevkisine destek için yapıldı. Ancak geride kalan haftalarda takıma golcü olarak transfer edilen futbolcular ve kadrodaki forvet oyuncuları skora istenen katkıyı veremedi.


Yeni transferlerden genç forvet Muhammet Beşir, ligde çıktığı 2 karşılaşmada süre aldığı toplam 90 dakikada 1 gol atma becerisi gösterdi. Büyük umutlarla transfer edilen Fildişi Sahilli forvet Davy Angan 7 karşılaşmada 426 dakika sahada kalırken, gol veya asist yapamadı. TFF 1. Lig’in eski gol krallarından Jonathan Ayite ise 6 karşılaşmada 496 dakika oyunda kalırken sadece 1 gol atma başarısı gösterdi. Büyük umutlarla transfer edilen dünyaca ünlü Yunan Yıldız Georgios Samaras, kariyerinde 421 maçta 112 gol atmasına rağmen, Samsunspor’da görev aldığı 6 lig maçında süre aldığı 201 dakikaya gol veya asist sığdıramadı. Samsunspor’un bir diğer forvet oyuncusu Göksu Türkdoğan da görev aldığı 7 karşılaşmada sahada olduğu 247 dakikaya 1 gol sığdırabildi.


Ligde geride kalan 12 haftada rakip filelere 11 gol atma becerisi gösteren Samsunspor’da forvet oyuncularından sadece 3 isim takımına 1’er gollük katkıda bulunabildi. Samsunspor böylece 2 puanla son sırada bulunan Gaziantepspor’un ardından ligin en az gol atan 2. takımı oldu.




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