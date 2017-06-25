SAMULAŞ yönetimi, personelini yalnız bırakmadı

Ş. idari yöneticileri vatandaşların güvenli ve mutlu bir bayram geçirmeleri için görevleri başında olan personellerini ziyaret ederek, hem personelin hem de vatandaşların bayramlarını kutladı.

SAMULAŞ idari kadrosu ile birlikte görevi başında bulunan personelleri ve vatandaş ile bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Gürkan mesai saati gözetmeksizin tüm birimleriyle vatandaşın hizmetinde olduklarını belirtirken, özveriyle çalışan personellerine de teşekkür etti. Gürkan yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramı boyunca vatandaşların güvenli ve konforlu şekilde toplu ulaşımdan faydalanmaları için Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ, tüm birimleriyle vatandaşlarımızın hizmetinde. Birçok kişinin bayram tatilini ailesi ile geçirdiği bugünde personelimiz vatandaşımıza hizmet vermek için görevleri başında yer alıyorlar. Bizde idare olarak personelimizi yalnız bırakmadık ve görevleri başında onları ziyaret ederek bayramlarını kutladık. Raylı sistem hattımız üzerinde gün içerisinde toplu ulaşım hizmeti verilirken gece ise bakım-onarım ve planlama çalışmaları yapılıyor. Yani SAMULAŞ 7 gün 24 saat işleyen bir mekanizma. Bu mekanizmanın sağlıklı ve aksamadan işlemesi için güvenlik görevlimizden vatmanına, otobüs sürücümüzden, teknik personeline, teleferikte görev alan personelimizden otoparkımıza kadar tüm arkadaşlarımız özveri ile görevlerini yerine getirme gayreti içindeler. Bizlerde idare olarak arkadaşlarımızı yalnız bırakmayarak onlarla birlikte olduk" dedi.

Görevi başında hizmet veren personele yönelik yapılan bayram ziyaretinde Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Gürkan’ın yanı sıra, Bakım-Onarım Müdürü Ziya Kalafat, Destek Hizmetler Müdürü İbrahim Şahin, Mali-İşler Müdürü Ela Alok ve Operasyon Müdürü Sevilay Germi Telci’ de katılırken hem personele hem de tramvay ve otobüslerde kent içi toplu ulaşımı kullanan vatandaşlara bayram çikolatası ikram edildi.