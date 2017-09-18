Şehadetinin 5’inci yılında mezarı başında dualarla anıldı

18 Eylül 2012 tarihinde Bingöl- Muş karayolunun 16’ncı kilometresindeki Kardeşler köyü yakınlarında terör örgütü PKK militanlarının izinden dönen silahsız ve sivil askerleri taşıyan konvoydaki otobüslerden birine uzun namlulu silahlar ve roketatarlarla saldırması sonucu şehit olan Savaş Topal, Alaçam ilçesine bağlı Yenice Mahallesi’nde mezarı başında dualarla anıldı. Şehit oluşunun 5’nci yılında Yenice Mezarlığı’nda Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından İlçe Müftüsü Mehmet Süsüm tarafından dua yapıldı.

Alaçam Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar yaptığı konuşmada, “Şehidimizin 5’nci şehadet yılında onun aziz ruhunu yad etmek, hatırlamak ve tüm şehitlerimizi hatırlamak, onlara dualarımızı göndermek Allah katında en temel borcumuz. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte şehit ailelerimizi yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. İyi günlerinde kötü günlerinde yanlarında olmayan çalışıyoruz. Bu bir marifet değil görevdir. Şehidimizi unutmamak, unutturmamakta en büyük görevimizdir" dedi.

Belediye Başkan Hadi Uyar da, “Birçok şehidimizi toprağa verdik, acılarını barımıza bastık.Ama şunu unutmuyoruz ki ülkemiz terörle mücadele içerisinde karalı bir şekilde mücadelesini sürdürüyor. Bu mücadelede de gençlerimiz kanlarıyla, canlarıyla mücadele diyorlar" diye konuştu.

Düzenlenen anma programına şehidin babası Halil Topal, Anne Emine Hatun Topal, Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Munize Ersin, dernek yönetim kurulu üyeleri ve şehidin yakınları katıldı.