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19 Eylül 2017 14:18

Silahla ve darp sonucu yaralamaya 5 gözaltı

Samsun’da kavga sırasında darp ve ardından bir kişinin tabancayla yaralanması olayıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Silahla ve darp sonucu yaralamaya 5 gözaltı

19 Eylül 2017 14:18


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Anatpark’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.D.(19), Y.O.S.(21), M.A.A.(21) ve K.A.(23) ile E.O.(34) ve kardeşi H.O.(23) arasında küfürleşme yüzünden kavga çıktı. Kavgada 4 kişi, E.O. ve H.O. aldı kardeşleri darp edip olay yerinden ayrıldı. H.O. kendilerini darp eden gençlerin peşine düştü ve 19 Mayıs Mahallesi Osmaniye Caddesi üzerinde karşılaşınca tabancayla ateş açarak C.D.’yi sol ayağından yaraladı. Darp sonucu yaralanan E.O. ve H.O. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, silahlı vurulan C.D. ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. E.D.’nin hastanede tedavisi devam ederken, tedavileri tamamlanan C.D. ile H.O., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili Y.O.S., M.A.A. ve K.A. da gözaltına alındı.


Polisteki sorguları tamamlanan 5 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.




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