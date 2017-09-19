Silahla ve darp sonucu yaralamaya 5 gözaltı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Anatpark’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.D.(19), Y.O.S.(21), M.A.A.(21) ve K.A.(23) ile E.O.(34) ve kardeşi H.O.(23) arasında küfürleşme yüzünden kavga çıktı. Kavgada 4 kişi, E.O. ve H.O. aldı kardeşleri darp edip olay yerinden ayrıldı. H.O. kendilerini darp eden gençlerin peşine düştü ve 19 Mayıs Mahallesi Osmaniye Caddesi üzerinde karşılaşınca tabancayla ateş açarak C.D.’yi sol ayağından yaraladı. Darp sonucu yaralanan E.O. ve H.O. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, silahlı vurulan C.D. ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. E.D.’nin hastanede tedavisi devam ederken, tedavileri tamamlanan C.D. ile H.O., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili Y.O.S., M.A.A. ve K.A. da gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan 5 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.