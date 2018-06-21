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21 Haziran 2018 20:48

Silahlı saldırıyla ilgili 1 tutuklama

Samsun’da silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silahlı saldırıyla ilgili 1 tutuklama

21 Haziran 2018 20:48


Olay, Samsun’un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak-verecek meselesi yüzünden silahlı çatışmada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili tüfekle ateş açarak 1’i ağır 3 kişinin yaralanmasına sebep olan M.E. dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kardeşi H.E. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade F.E.(31) kendilerine tüfekle ateş açıldığını ve bu yüzden tabancayla havaya rastgele ateş ettiğini söyledi. F.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen V.K. ve S.K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.




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