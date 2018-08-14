Simitçiden dolara karşı kampanya

Döviz fiyatlarının ani artışı ve ABD ile girilen ekonomik savaşa Samsunlu esnaflar da destek veriyor. Doların ve euronun ani yükselişine dur demek isteyen esnaflar değişik kampanyalar ile Türk Lirası’nı değerlendirmeye çalışıyor. Samsun’da İlkadım Belediyesi’ne ait seyyar tezgahta simitçilik yapan Mustafa Durdu, başlattığı kampanya ile vatandaşları dolarlarını bozdurmaya sevk ediyor. Durdu, dolarların bozdurulmasına dikkat çekmek ve diğer esnaflara örnek olmak için başlattığı kampanya ile dolar fiyatlarının düşmesini hedeflediğini söyledi.

“Amacım farkındalık oluşturmak, dolarla bizi düşüremezler”

ABD’nin 15 Temmuz’da tanklarla yıkamadığı Türkiye’yi ekonomik yönden yıkmaya çalıştığının altını çizen Mustafa Durdu, “Yaptığımız kampanya ile 100 dolar bozduran vatandaşlar fişiyle birlikte bize geldiğinde bir simit hediye ediyoruz. Simitçi olarak böyle bir kampanya başlattık. Bizler her zaman devletimizin yanındayız. Amerikan dolarını protesto ediyorum. 15 Temmuz’da bizi yenemediler, doları yükselterek ekonomimize büyük bir darbe vurmaya çalıştılar. Onu da yapma şansları yok. Türk milleti olarak devletimizin yanındayız. Doların düşmesini ve Türkiye’den gitmesini istiyoruz. Bizler, ABD parası ile çalışmak istemiyoruz. Kendi paramızın değerlenmesini istiyoruz. Kampanyamızı gören vatandaşlardan çok güzel geri dönüşler alıyorum. Farkındalık oluşturmasını amaçlıyorum. Devletimiz için canla başla mücadele edeceğiz. Dolarla Türkiye ekonomisini bitireceklerini zannetmesinler. Darbeye boyun eğmedik, dolarla da bizi düşüremezler” dedi.

Kampanyayı gören Samsunlu vatandaşlar da simitçiye destek vererek, herkesin yastık altındaki dolarlarını bozdurması gerektiğini ifade ettiler.