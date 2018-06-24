Sınav öncesi beslenme tavsiyeleri

Başarılı performans için beslenmenin çok önem taşıdığını belirten Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Elanur Yılmaz, “Stres ile beraber peşinden gelenler beslenmede önemli etkenler sağlar. Çünkü yanlış yapılan beslenme karında ağrılara, kramplara, mide yanmalarına, baş dönmesi gibi semptomları beraberinde getirir. Biz beslenme sırasında çocuklara ya da gençlere, sayılı kalan günlerde 3 ara 3 öğün beslenmeleri gerekiyor. Bu 6 beslenme önerisi ile kan şekerini düzenliyor olurlar. Bu zamanda baş dönmesi, mide bulanma, strese bağlı mide ağrılarını en aza indiriyor olurlar. Bu bir hafta süresinde ara öğün yapmalıdırlar. Ara öğünlerde omega 3 öğünlerinden almalıdırlar. Omega 3 deyince aklımıza hangi öğün gelir başta ceviz yanı sıra fındık, badem gibi kabuklu kuruyemişlerden yardım almış olacağız. Bunların yanı sıra kuru ve yaş meyvelerden yardım alacağız. Yalnız kabuklu yemişler yerken eğer çocuk bu vakte kadar yemediyse bundan sonrada yemesin bu konuda dikkat etmeliyiz. Çünkü bunların alerjik özelliği yüksektir. Özellikle sınav öncesi öğünlerde gaz yapıcı ürünlerden uzak duralım. Gaz sancısı ve sınav stresi beraberinde iyi olmaz. Sınavdan 2 gün önce kurubaklagilden kuru fasulye, mercimek nohut gibi ya da karnabahar, brokoli gibi ürünlerden son 2 gün kala uzak durulmalıdırlar” dedi.