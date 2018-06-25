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25 Haziran 2018 15:22

Sınav öncesi uyku bozuklukları

Sınav zamanı, yüksek not alma ve sınavlarda başarılı olma baskısı yüzünden öğrencilerin stresinin oldukça arttığını belirten Nöroloji Uzmanı Dr.

Sınav öncesi uyku bozuklukları

25 Haziran 2018 15:22

Osman Demir, bu sebepten dolayı öğrencilerde uyku bozuklukları gibi sorunların ortaya çıkabildiğini söyledi.


Samsun Büyük Anadolu Meydan Hastanesi doktorlarından Nöroloji Uzmanı Dr. Osman Demir, sınav zamanı öğrencilerde görülen uyku bozuklukları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Sınav stresinden ötürü öğrencilerin çeşitli sorunlar yaşayabildiğini belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Osman Demir, "Sınava son hafta kalan öğrencilerde sınava hazırlık aşamasında bulundukları için o hafta kaygıların artmasından kaynaklı uyku bozukluğu yani uyku uyuyamama problemi yaşanıyor. Bu zamanda karın ağrısı, baş ağrısı ve vücudun belirli bölgelerinde ağrılar oluşabilmekte ve sınav stresi çeken çocuklarda genel yakınmalar olabilmektedir" dedi.



"Uykusuzluk her yaşta görülebilir"


Uykusuzluk sorununun bazen uzun süreli olabileceğini söyleyen Demir, "Kişi bazen bir veya iki gece uykusuzluk çeker ancak bu durum bazen haftalar, aylar ve hatta yıllar sürebilir. Yapılan araştırmalar da uykusuzluk en sık kadınlar ve ileri yaştaki kimselerde görüldüğü kanıtlanmıştır. Uykusuzluğun sebebi sonucu psikiyatrik bir probleminiz varsa kötü bir uykuya sahip olursunuz. Altta yatan hastalığın tedavisi uykunuzu düzeltmede yardımcı olabilir. Psikiyatrik bozuklukların tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar da uykusuzluğa neden olabilir. Eğer uyku problemi bir aydan daha uzun süredir devam ediyorsa, sizin günlük işlevlerinizi bozuyor ise mutlaka doktorunuza başvurun" diye konuştu.




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