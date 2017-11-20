Sosyal paylaşım sitesinde terör propagandasına tutuklama

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal paylaşım sitesinde PKK/KCK propagandası yapıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği tespit edilen 70 yaşındaki Abdulkadir Ö.’yü Perşembe akşamı Samsun’un Atakum ilçesinde yakalayarak gözaltına almıştı. Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Abdulkadir Ö.’nün Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlandı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Abdulkadir Ö., "Cumhurbaşkanı’na hakaret ve terör propagandası yapmak" suçlarından ayrı ayrı tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.