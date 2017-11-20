Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 13:28

Sosyal paylaşım sitesinde terör propagandasına tutuklama

Samsun’da, sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yapıp Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği tespit edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sosyal paylaşım sitesinde terör propagandasına tutuklama

20 Kasım 2017 13:28


Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal paylaşım sitesinde PKK/KCK propagandası yapıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği tespit edilen 70 yaşındaki Abdulkadir Ö.’yü Perşembe akşamı Samsun’un Atakum ilçesinde yakalayarak gözaltına almıştı. Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Abdulkadir Ö.’nün Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlandı.


Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Abdulkadir Ö., "Cumhurbaşkanı’na hakaret ve terör propagandası yapmak" suçlarından ayrı ayrı tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
12
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    12°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    10°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    10°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç