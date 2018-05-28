Sultan IV. Mustafa Han’ın puşidesi 2,5 yılda tamamlandı

Mustafa Han’ın puşidesi tamamlanarak, İstanbul Bahçekapı’da bulunan Abdülhamit Türbesi’ndeki sandukasının üstünün örtülmesi için gönderildi. Samsun Olgunlaşma Enstitüsü şimdi de Sultan Ahmed’in küçük yaşta hayatını kaybeden oğlu Şehzade Selim’in sandukasının örtüsüne başlayacak.

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü, 2,5 yıldır Mustafa Han’ın sandukasının örtüsünü (puşide) işledi. Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlatılan ‘Osmanlı Padişahlarının Puşideleri Yenileniyor Projesi’nde Samsun’un da aralarında bulunduğu 11 Olgunlaşma Enstitüsü görev aldı. Projede Samsun Olgunlaşma Enstitüsü 2,5 yıldır Padişah IV. Mustafa’nın sandukasının puşidesi üzerinde çalışıyordu. Ekip, 15 metrelik kadifenin üzerine altın sarısı sim iplikle, baş kısmına IV. Mustafa Han’ın doğum tarihi, babasının ismi, padişahlık yaptığı dönem ve ölüm tarihini ilmek ilmek işleyerek bitirdi. Puşidenin ilk 2 parçasını geçen hafta İstanbul’a gönderen enstitü, rötuşları yapılan son 2 parçayı da İstanbul’a gönderdi.

Enstitü bundan sonra 3 parçadan oluşan Sultan Ahmed’in bebek yaşta hayatını kaybeden Şehzade Selim’in sandukasının puşidesini işleyecek.

"Puşide tamamen elde Maraş işlemesiyle işlendi"

Tamamlanan puşide hakkında bilgiler veren Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve Tarih Öğretmeni Burhan Özgür, “Tamamladığımız puşide, Mustafa’ya aitti. Mustafa III. Selim’den sonra tahta geçmiştir. 14 ay tahtta kalmıştır. Puşide, 4 bölümden oluşuyor. 2 yan gövde, bir baş ve bir ayak bölgesini örtüyor. Puşidenin ayak ve baş kısmında, sandukada yatan kişinin bilgileri yer alıyor. Puşidenin üzerinde ise hem Allah’a hem de Peygamberimize övgüler yer almaktadır. Puşidenin bir bölümünde sultanın annesi, babası, kardeşleri, ne zaman tahta geçtiği ve ne zaman hayatını kaybettiği ile ilgili bilgiler veriliyor. Puşide tamamen elde Maraş işlemesiyle işlendi. Yaklaşık 15 usta öğreticimiz puşidenin tamamlanması için uzun bir süre çaba sarf ettiler” dedi.

“ Mustafa Han’ın puşidesini 2,5 yılda tamamladık”

İlk kez yaptıkları puşideyi 2,5 yılda tamamladıklarını ifade eden Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Fatma Arslan, “2,5 yıllık bir çalışma sonrasında tamamladığımız puşide, yola çıkmaya hazır hale geldi. Puşidemiz İstanbul’a gittikten sonra 4 parçası birleştirilecek. Daha sonra da Mustafa Han’ın İstanbul Bahçekapı’da bulunan Abdülhamit Türbesi’ndeki sandukasının üstünün örtülmesi için gönderilecek. Bu çalışmamız, çok emek isteyen çok yoğun bir işti. Ülkemizde bulunan diğer olgunlaşma enstitüleriyle beraber bu çalışmaların içerisinde yer almaktan büyük mutluluk duyduk. Bundan sonra da daha güzel işler yapmak için daha yoğun bir şekilde devam edeceğiz” diye konuştu.

“Küçük yaşta hayatını kaybeden Şehzade Selim’in puşidesini yapacağız”

İkinci işlerinde bebek yaştaki sultan ve şehzadelerin örtülerini işleyeceklerini vurgulayan Fatma Arslan, “Puşide işimiz bitmiyor. 17. yy. eseri olan Sultan Ahmed Camisi, Osmanlı’nın çok önemli mimari yapılarından birisidir. Sultan Ahmed 14 yaşında tahta çıkıp, 14 yıl da hüküm sürmüştür. Caminin içerindeki alanda Sultan Ahmed Türbesi var. Bu türbede Sultan Ahmed, eşi, çocukları ve birçok hanedan mensuplarından oluşan küçük şehzadeler ve sultanların sandukaları bulunuyor. Yeni başlayacağımız iş ise bu sandukalardan birisine puşide yapmak olacak. Sultan Ahmed’in küçük yaşta hayatını kaybeden oğlu Selim’in sandukasının örtüsüne başlayacağız. Sultan Ahmed Camisi’nde 16. ve 17. yy. ait Türkiye’deki en güzel Kütahya ve İznik çinileri bulunuyor. Türk çini sanatındaki çok önemli eserler de caminin içerisinde bulunuyor. Başlayacağımız Şehzade Selim’in sandukasında ise bu çini desenlerinden elde edilen motifleri elimizle Maraş işi usulü işleyeceğiz. Bu bebek yaştaki şehzade ve sultanların sandukalarında birçoğunda puşide yok. Sultan Ahmed Türbesi’nde 23 çocuk sandukası bulunuyor. Önceden yaptığımız Mustafa Han’ın puşidesini eski puşidesinden örnek alarak yapmıştık. Ama yeni yapacağımız çocuk sandukalarında hiç puşide olmadığı için caminin içerisindeki çini desenlerinden yola çıkarak işlemeleri uygulamaya koyacağız” şeklinde konuştu.

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Arslan, 3 parçadan oluşan şehzade Selim’in puşidesinin Mustafa Han’ın puşidesinden çok daha kısa bir sürede bitireceklerini sözlerine ekledi.