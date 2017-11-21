’Şüpheli valiz’ okul boşalttırdı

Olay, İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 23 Nisan Ortaokulunun arka sokağında saat 14.40’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun arka sokağında unutulan valizin vatandaşlar tarafından ihbar edilmesi polis ekiplerini harekete geçirdi. Okula gelen emniyet güçleri, okulun biran önce tahliye edilmesini istedi. Durumun önemini kavrayan okul yönetimi, hemen okulu tahliye etmeye başladı.

Valizin sahibi gelerek valizini aldı

Tahliye işlemi sırasında okulun arkasında bulunan servisler okulun önüne getirildi. Önce öğrenciler hızlı bir şekilde okuldan tahliye edilerek, servislere bindirildi. Tahliye işleminin ardından polisler şüpheli valizi patlatacağı esnada valizin sahibi gelerek valizini aldı. Toplam 7 dakikada okulu tamamen boşaltıldı. Bin 500 öğrenci, 103 öğretmen, 9 personel ve velilerle birlikte yaklaşık 2 bin kişi, 7 dakikada okulu boşalttı.

14.40’ta okul boşaltılmaya başlandı. 14.47’de okul tamamen tahliye edildi. Öğrenciler, 14.50’de de normal çıkış yapacaktı. Okul yönetimi yaşanan olayın ardından okul sonrasında bütün kursları bugünlük iptal ederek öğrencileri evlerine gönderdi.