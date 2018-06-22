OMÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Naci Murat danışmanlığında Akıllı Sistemler Mühendisliği Anabilimdalı yüksek lisans öğrencisi Ertuğrul Gümüş tarafından yürütülen yüksek lisans tezi metin madenciliği üzerine devam ediyor. Metin madenciliğinde alternatif algoritmalar geliştiren Murat ve Gümüşsu güncel konular üzerinde de bir araştırma yaptı. Araştırma twitter üzerinden yapıldı. Twitterda 30 bin "Tamam" ve "Devam" görüşünü paylaşan tweet incelendi. Bunun sonucunda "Tamam" ve "Devam" diyen kişilerin kendilerini ortalama en çok hangi kelimelerle ifade ettikleri iki kelime bulutu oluşturuldu. TAMAM diyenler kendilerinini en çok ’yeter’, ’sıkıl’, ’anla’, ’yap’, ’git’, ’gel’, ’millet’, ’gör’, ’iş’, ’ülke’, ’güzel’ gibi kelimelerle ifade ederken; DEVAM diyenler ise ’devam’, ’et’, ’yol’, ’dur’, ’ol’, ’yap’, ’millet’, ’genç’, ’reis’, ’parti’, ’ver’ gibi kelimelerle kendilerini kullanmışlar.

Çalışma hakkında bilgi veren OMÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Naci Murat, "Sosyal medya kullanımın hızla yaygınlaştığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu platformları kullananların sayısı her geçen gün artmaktadır. Kullanıcılar bu sosyal medya uygulamaları üzerinde kendi duygu ve düşüncelerini, gündem ile ilgili görüşlerini paylaşmaktadır. Ayrıca bu platformlar üzerinde insanlar birbiri ile hızlı etkileşim kurabilmekte ve bir fikir üzerinde kitleler oluşturabilmektedir. Bunun en bariz örneğini 27 Mayıs 2013 tarihinde ülkemizde yaşanan Gezi Parkı olaylarında gördük. 40- 50 kişilik grubun çadır eylemleri ile başlayan olaylar yaklaşık 5-6 gün içerisinde ülkenin her tarafına yayıldı. Bu olayların ülke geneline yayılmasının en büyük nedenlerinden biri insanların olayları Twitter üzerinden takip etmesi olmuştur. İnsanlar twitter üzerinde hızlıca örgütlenmiş ve insanlar birbirlerine sokağa çıkmaya, eylemlere destek vermeye çağırmıştır. 2013 yılı Mayıs ayında Türkiye’de ortalama günlük atılan tweet sayısı 7 milyon iken bu olaylar döneminde Türkiye’de yaklaşık olarak günde 2.5 kat daha fazla tweet atıldığı ifade edilmektedir. Yine o dönemlerde #direngeziparkı etiketi ile yaklaşık 2 milyondan fazla tweet atıldığı belirtilmektedir. Bu rakamlara bakınca, sosyal medya uygulamaların olaylar ve insanların örgütlenmesi üzerinde büyük etkisi olduğu görülmektedir. Geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz’ sözlerinden kısa bir süre sonra, twitter üzerinde ’T A M A M’ etiketi üzerinde muhalif kesimler tarafından tweetler atıldı. Buna karşılık olarak Sayın Cumhurbaşkanı’nı destekleyenler tarafından ’DEVAM’ etiketi altında tweetler paylaşılmaya başlandı. Kullanıcıların neden ’T A M A M’ ve ’DEVAM’ dediklerini özetlemek ve belirlemek için atılan tweetleri analiz ederek kelime bulutu oluşturduk. Yaklaşık olarak 15 binden fazla ’T A M A M’ ve ’DEVAM’ etiketleri ile ilgili olmak üzere 30 binden fazla tweet toplanmıştır. Bunlar arasından benzersiz olan 4 bin 886 ’TAMAM’ ve 7 bin 430 ’DEVAM’ tweeti incelenmiştir. TAMAM etiketi ile atılan tweetler incelendiğinde ’yeter’, ’sıkıl’, ’anla’, ’yap’, ’git’, ’gel’, ’millet’, ’gör’, ’iş’, ’ülke’, ’güzel’ gibi kelimelerin çok kullanıldığı görülmektedir. Örneğin; ’Sıkıldık, bıktık yeter, T A M A M artık’, ‘Seni hergün görmekten dinlemekten bıktık usandık S I K I L D I K yeter git artık T A M A M’, ‘Böyle bir konuşma tarzı bizim ülkemize yakışmıyor artık yeter bıktık sendennn’. DEVAM tweetleri incelediğinde ise daha çok ’devam’, ’et’, ’yol’, ’dur’, ’ol’, ’yap’, ’millet’, ’genç’, ’reis’, ’parti’, ’ver’ gibi kelimeler sıkça geçmektedir. Örneğin; ’Hayırlı Cumalar Bizim yolumuz Recep Tayyip Erdoğan’ın yoludur. Son nefese kadar DEVAM ????, ’Halkın içinden çıktı Uzun Adam milletiyle yola DEVAM’, ’Daima İleriyi düşünen Reis ile yolumuza DEVAM" şeklinde konuştu.