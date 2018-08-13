Tarıma destek yüz güldürüyor

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının Vezirköprü ilçesinde Tarım Komisyonu aracığıyla yıl içinde çiftçilere dağıttığı 160 bin domates fidesinden ürün alınmaya başlandı.

Üretici 100 ton domates hasadı bekliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesinin desteklerinden yararlanan 200 çiftçi, domates fidelerini toprakla buluşturmuştu. Meyvelerini veren fidelerden yüksek verim alınmaya başlanması, çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Artan üretim ve fidelerin sağladığı verim sebebiyle iç piyasada domates fiyatlarının düşmesi, tüketicilere de olumlu yansıyor. Yaklaşık 20 dönüm arazide gerçekleştirilen ekim sonucu domatesler, iç piyasada 3 liradan tüketiciyle buluşuyor. Vezirköprü Tarım Komisyonu, bu yıl yaklaşık 100 ton civarında domates alınmasını beklediklerini açıkladı.

Kavun ve karpuza büyük talep

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının Vezirköprü’de dağıtımını yaptığı 130 bin kavun ve karpuz fideleri, yaklaşık 250 dönümlük alana ekildi. Olgunlaşarak pazarlarda satışa sunulan kavun ve karpuzlar, sofraları süslüyor. Yetkililer, iç piyasada daha fazla talep gören kavunun ilçede 2 TL ile 2,5 TL, karpuzun ise 1 TL’den satıldığını ifade ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının dağıtımını yaptığı çilek, buğday tohumu, nohut, fasulye, silajlık ve danelik mısır, yonca, fiğ, yem bezelyesi ve korungadan ise büyük verim alındığı öğrenildi. Bu ürünlerdeki verimin de hem üreticileri hem de tüketicileri sevindireceği kaydedildi.

Tarımsal destek ve yatırımlar bakımından Vezirköprü ilçesine büyük önem verdiklerini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, ilçede tarımın gelişmesi için verdikleri hizmetlere devam edeceklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi ve Vezirköprü Belediyesi ile işbirliği içinde çalışmaları sürdürmekte kararlı olduklarının altını çizen Başkan Şahin, “En büyük geliri tarım olan ilçemizde meyve ve sebze üretiminin artacağını düşünüyoruz. Çiftçi desteklerimiz ve yatırımlarımızla Vezirköprü tarımını daha da geliştireceğiz. Üretimle birlikte pazarlama da arttığında hem çiftçimiz hem de tüketicilerimizin memnuniyeti devam edecektir. Bu noktada çalışmalarımız daha müreffeh bir Vezirköprü içindir” dedi.