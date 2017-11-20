Tekin: “Yerli otomobil üretimi Samsun’da yapılmalı”

Türkiye’de yerli otomobil üretimi yapılacak olmasından dolayı son derece mutlu olduklarını ve bunun ülke ekonomisi için önemli bir değer olduğuna dikkat çeken MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, üretimin Samsun’da yapılması için kampanya başlatılması gerektiğini vurguladı.

Samsun’un sanayi anlamında her türlü donanıma sahip olduğunu ifade eden Tekin, “Samsun bu donanımlara rağmen bir türlü sanayide hak ettiği kadar gelişemedi. Ülkemizde yerli otomobil üretimi ile alakalı son günlerde yaşanan gelişmeler vatandaşlarımızı heyecanlandırmış ve meraklı bekleyiş başlamıştır. Elbette ki bu milli çalışma ülkemizin ekonomisi ve güçlenmesi için önemli bir adımdır. Bu adımın Samsun’dan atılması hem Samsun ekonomisine hem de istihdamına önemli derecede katkı sağlayacaktır” dedi.

Samsun’un sanayi anlamında gelişmeye müsait her türlü imkanı olduğunu söyleyen Tekin, sözlerine şöyle devam etti: “Buna rağmen Samsunumuz sanayi anlamında yeteri kadar büyük yatırımları çekememiştir. Bu durumda Samsun’daki bu büyük potansiyelin üretime dönüşememesine sebep olmuştur. Diğer yandan Samsun havayolu, karayolu, demir yolu ve deniz yolu ulaşımlarına sahip bir şehir. Bu özellikleri baz alırsak Türkiye’de üretilecek olan yerli otomobilin üretim tesislerinin Samsun’da yapılmasına hiçbir engel yoktur. Bizler bir siyasi parti olmanın yanında bu şehirde yaşayanlar olarak da bunun ne kadar önemli olduğunu anlayabiliyoruz. Buradan başta Samsun valimiz olmak üzere, şehrimizin milletvekilleri, belediye başkanları, siyasileri, sivil toplum kuruluşları ve bürokratları olarak bu konu hakkında bir konsensüs oluşturmalı ve bu yatırımın Samsun’da yapılması için kampanya başlatmalıyız. Samsun Valimiz Osman Kaymak beyin bu konuya öncülük ederek bir kampanya başlatılması ve bunu şehir olarak sahiplenmememiz gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bu yatırım hem ilimiz için önemli bir ekonomik yatırım olmakla beraber yıllarca sorun haline gelen istihdam problemi ve işsizliğin çözümü noktasında da büyük katkı sağlayacaktır. Bu yatırımın Samsun’da yapılması için bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak elimizden gelen her türlü desteği vereceğimizi ifade etmek istiyorum.”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı Samsun’dan başlattığını hatırlatan Tekin, “Bu yatırım aynı zamanda ülkemizin yeni bir kurtuluşudur. Bu yatırım ülkemizi ekonomik anlamda güçlendirecek ve ülkemizin 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşması için de büyük bir katkı sağlayacaktır” diye konuştu.