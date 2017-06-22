Tekkeköy Belediyesi Hayır Çarşısı bayrama hazır

Tekkeköy Belediyesinin yaklaşık 3 yıl önce açılışını yaptığı Hayır Çarşısı tamamen yeni kıyafetlerden oluşan yeni bir formatta ihtiyaç sahiplerine hizmet vermeye devam ediyor. İhtiyaç sahibi aileler merkezdeki eski belediye binası altında hizmet veren Hayır Çarşısından yılda üç defa kıyafet yardımı alabiliyor. Tekkeköy Belediyesi Hayır Çarşısında ayakkabıdan monta, pantolondan gömleklere, ceketlere her türlü giyim eşyası bulunuyor. Yılın 365 günü açık bulunan Hayır Çarşısına özellikle Tekkeköylü iş adamları ve sanayicilerde yardımda bulunuyor.

Hayır Çarşısı ihtiyaç sahiplerini kucaklıyor

Hayır Çarşısının yaklaşık 3 yıl önce faaliyete başladığını söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Burada açtığımız Hayır Çarşısı sıfır kıyafetlerden oluşuyor. Hayır Çarşımızdan yaklaşık bin 500 aile yılda üç kez aile fertlerinin tümünün mutlu edildiği gerçek manada bir hayır çarşısıdır. Bu hayır çarşımızı bölgemizdeki hayırsever esnaf, sanayici ve iş adamı arkadaşlarımızın her türlü yardımları ayakta tutuyor. Bu manada buraya destek olan hayırsever arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hayır Çarşısından faydalanan ailelerimizi kaymakamlıkta kayıtlı olan ailelerden olmasına dikkat ediyoruz. Biz de bu ailelerimizi evlerine giderek ziyaret ediyoruz. Ailelerimizin durumlarını yerinde tespit ediyoruz. Bizim insanlarımız bir yere giderek ihtiyacı olmadığı halde ’benim kılık kıyafete ihtiyacım var’ demez. Özellikle Türk milletimizin böyle bir şeye tenezzül edeceğini düşünmediğim için biz buraya gelenlerin beyanını da esas alarak vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerinin her türlü ihtiyarcını karşılamak için hayır çarşımız hizmet vermeye hazır. Yine mübarek Ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahibi 2 bin 500 ailemize ramazan paketi yardımında bulunduk. Paylaşma ayı olan mübarek ramazan ayında ilçemizdeki tüm bireylerle paylaşım duyguları içerisinde hareket etmeye gayret ediyoruz. Şimdiden tüm halkımızın mübarek ramazan bayramını en içten dileklerimle kutlar, ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim" dedi.