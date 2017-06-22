Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 14:19

Tekkeköy Belediyesi Hayır Çarşısı bayrama hazır

Her yıl bin 500 aileye yılda üç kere kıyafet yardımı yapan Tekkeköy Belediyesi Hayır Çarşısı yaklaşan Ramazan Bayramı’na hazır.

Tekkeköy Belediyesi Hayır Çarşısı bayrama hazır

22 Haziran 2017 14:19


Tekkeköy Belediyesinin yaklaşık 3 yıl önce açılışını yaptığı Hayır Çarşısı tamamen yeni kıyafetlerden oluşan yeni bir formatta ihtiyaç sahiplerine hizmet vermeye devam ediyor. İhtiyaç sahibi aileler merkezdeki eski belediye binası altında hizmet veren Hayır Çarşısından yılda üç defa kıyafet yardımı alabiliyor. Tekkeköy Belediyesi Hayır Çarşısında ayakkabıdan monta, pantolondan gömleklere, ceketlere her türlü giyim eşyası bulunuyor. Yılın 365 günü açık bulunan Hayır Çarşısına özellikle Tekkeköylü iş adamları ve sanayicilerde yardımda bulunuyor.



Hayır Çarşısı ihtiyaç sahiplerini kucaklıyor


Hayır Çarşısının yaklaşık 3 yıl önce faaliyete başladığını söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Burada açtığımız Hayır Çarşısı sıfır kıyafetlerden oluşuyor. Hayır Çarşımızdan yaklaşık bin 500 aile yılda üç kez aile fertlerinin tümünün mutlu edildiği gerçek manada bir hayır çarşısıdır. Bu hayır çarşımızı bölgemizdeki hayırsever esnaf, sanayici ve iş adamı arkadaşlarımızın her türlü yardımları ayakta tutuyor. Bu manada buraya destek olan hayırsever arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hayır Çarşısından faydalanan ailelerimizi kaymakamlıkta kayıtlı olan ailelerden olmasına dikkat ediyoruz. Biz de bu ailelerimizi evlerine giderek ziyaret ediyoruz. Ailelerimizin durumlarını yerinde tespit ediyoruz. Bizim insanlarımız bir yere giderek ihtiyacı olmadığı halde ’benim kılık kıyafete ihtiyacım var’ demez. Özellikle Türk milletimizin böyle bir şeye tenezzül edeceğini düşünmediğim için biz buraya gelenlerin beyanını da esas alarak vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerinin her türlü ihtiyarcını karşılamak için hayır çarşımız hizmet vermeye hazır. Yine mübarek Ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahibi 2 bin 500 ailemize ramazan paketi yardımında bulunduk. Paylaşma ayı olan mübarek ramazan ayında ilçemizdeki tüm bireylerle paylaşım duyguları içerisinde hareket etmeye gayret ediyoruz. Şimdiden tüm halkımızın mübarek ramazan bayramını en içten dileklerimle kutlar, ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
26
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    24°C
SAMSUN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:31
  • Güneş :04:55
  • Öğle :12:48
  • İkindi :16:50
  • Akşam :20:19
  • Yatsı :22:22
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!