Tekkeköy Belediyesinden evde berberlik hizmeti

Tekkeköy ilçe sınırları içerisinde yaşayan bakıma muhtaç, yaşlı, kimsesiz veya evinden dışarı çıkma güçlüğü çeken vatandaşlarına evde kuaförlük hizmeti sunan belediye ekipleri belirlenen kişilerin veya talep eden bireylerin evlerine giderek saç sakal tıraşlarını yapıyor.

Tekkeköy’de örnek sosyal belediyecilik

Sosyal belediyecilikte fark yapan ve örnek alınan çalışmaları uygulamaya geçirdiklerini ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “İlçemizde yaşayan tüm bireylerin yaşam standartlarını yükseltmek ve taleplerini karşılamak için emek harcıyoruz. Her alanda yürütmüş olduğumuz çalışmalarımızın yanında sosyal belediyecilik alanında da örnek projelere imza attık. Şimdide sağlık sorunları, yaşlılık, imkansızlıklar gibi çeşitli nedenlerle evlerinden çıkamayacak veya çarşıya gidemeyecek durumda olan vatandaşlarımızın evlerine kuaförümüz giderek evde kuaförlük hizmeti sunuyoruz. Kuaföre gidemeyecek vatandaşlarımızın saç ve sakalarını belediyemizin berberi evlerinde kesiyor. İnsana dokunan bir sosyal sorumluluk projesini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Çalışmalar farklı alanlarda sürüyor

Çalışmaların farklı sosyal alanlarda devam ettiğine dikkat çeken Başkan Togar, “Özellikle ilçemizde yaşayan dezavantajlı bireylere ve ailelere daha hassas yaklaşıyoruz. Onların hayatındaki engelleri kaldırıp, yaşam standartlarını yükseltmek için çaba harcıyoruz. Yardıma muhtaç ailelere erzak, gıda, yakacak, yiyecek gibi yardımların yanında engellilere akülü sandalye, hastalara hasta yatağı gibi yardımlarda yapıyoruz. Yine evinde yemek yapamayacak ailelerimize belediyemiz aş evinden her gün sıcak yemek veriyoruz. Yapmış olduğumuz bu ve bu gibi daha birçok çalışma ile ailelerin ve vatandaşlarımızın her zaman yanında olduğumuzu göstererek onların bir nebze de olsun hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Sosyal yardımlarla ilgili çalışmalarımız ve yeni projelerimiz bu gün olduğu gibi bugünden sonrada katlanarak devam edecek” şeklinde konuştu.