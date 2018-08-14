Tekkeköy’de enerji nakil hatları yer altına alınıyor

Tekkeköy Belediyesi koordinesinde ilçede estetik alanında kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör tarafından koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki enerji nakil hatları yer altına alınıyor.

İlçenin estetik yapısının değişmesi ve görüntü kirliliğinin ortadan kalkması noktasında önemli çalışmalar yürüten Tekkeköy Belediyesi kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileriyle yaptığı görüşmeler neticesinde yürütülen çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

İlçenin dört bir yanında süren farklı alanlardaki çalışmaların yanında özellikle YEDAŞ’ın yürüttüğü çalışma ile ilçe merkezi ve bazı mahallelerde enerji nakil hatları yer altına alınarak elektrik direkleri sökülüyor. Binaların hemen yanından geçen hatlar ortadan kaldırılır iken aynı zamanda da cadde ve sokakların görünümü bir anda değişiyor. Ayrıca yeni modern tasarruflu ve şık görünümlü aydınlatma direkleri ve armatürleri ile ilçenin gündüz görünümünün yanında geceleri de ışıl ışıl aydınlatılması sağlanıyor. Yine peyzaj, çevre düzenlemesi ve diğer çalışmalarda belediye ekipleri tarafından aralıksız devam ediyor.