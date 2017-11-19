Tekkeköy’de kadınları kullanacağı tesis sayısı artıyor

Tekkeköy Eğitim Kültür Merkezi, Büyüklü Aysel Şenel Kültür Merkezi, Kutlukent Kültür Merkezinin ardından şimdi de sadece bayanların kullanacağı Kutlukent Hanımlar Konağı ile Aşağıçinik Hanımlar Konağı’nı kısa sürede tamamlayan Tekkeköy Belediyesi, tesisleri hizmete sunmaya hazırlanıyor. Bayanların her türlü aktivite ve faaliyetlerinin yanı sıra eğitim, kültür, sanat, spor ve çeşitli el beceri kurslarıyla özel günleri için kullanabilecekleri hanımlar konaklarının ilçede hayat bulduğunu söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Önceki dönemlerde ilçemizde bayanların kullanabilecekleri çeşitli faaliyetler ve kurslar ile eğitimler yürütecekleri kendilerine ait hiçbir tesisleri yoktu. Bu eksikliği görerek Kutlukent ve Aşağıçinik bölgelerimize hanımlar konakları kazandırdık. Evin tüm yükünü çeken, her türlü fedakarlığı yapan bayanların günün stresini atacakları, sohbet edecekleri, hoş vakit geçirecekleri, günlerini yapacakları, eğitim ve kurslar alacakları hanımlar konaklarını inşa ederek ilçemizdeki büyük bir eksikliği ortadan kaldırdık. Kutlukent Şabanoğlu Mahallemizde hayata geçirdiğimiz binamız bir bodrum kat ile üç normal kat olmak üzere toplam 4 katlı ve 800 metre karelik kullanım alanına sahip olacak şekilde inşa edildi. Zemin katında bayanların spor yapabilecekleri fitness salonu, birinci katında çocuk oyun alanları ve çocuklarla ilgili faaliyet alanları, ikinci katında bayanlara yönelik toplantı, eğitim ve kurs sınıfları üçüncü katında ise mutfak ve kafeteryanın yer aldığı geniş bir salona sahip" dedi.

"Hanımlar konağı önünde kır düğün salonu bulunacak"

Kutlukent’te yapılan projenin biraz daha gelişmişinin Aşağıçinik mevkiinde inşa edildiğine dikkat çeken Başkan Togar, "Aşağıçinik Hanımlar Konağımızın zemininde bayanlara özel spor salonu, 1. katta çocukları için kreş, 2. katta ise hanımlar için kurs odaları ve eğitim odaları ile kültür, sanat, eğitim, elişi, sanatsal faaliyetlerin yapıldığı sınıflar bulunuyor. 3. katta da özel günlerin ve eğlencelerin yapılabileceği, içerisinde mutfak ve kafeteryanın da bulunduğu büyük bir salonu var. Aşağıçinik Hanımlar Konağımızı Kutlukent Hanımlar Konağımızdan ayıran en önemli özellik önüne bir de açık alan eğlencelerinin, düğünlerin, kınaların, sünnetlerin yapılabileceği kır düğün salonu yapmamız. Aşağıçinik’te kır düğünlerine, mevlitlere ve sünnetlere önem verilir. Burada düğünler, mevlitler ve sünnetler evlerin önünde ve bahçelerde yapılır. Ancak geçmişte bu bölgemizde açık alanda yapılan eğlencelerde bir takım sıkıntılar ve ölümlü kazalar yaşandı. Biz bu sorunları ortadan kaldırmak için son derece lüks bir kır düğünü alanı da inşa ediyoruz. Aşağıçinik’teki bütün insanlarımız, düğünlerini ve bütün etkinliklerini burada gerçekleştirebilecekler. Onun önünde de bir spor alanı inşa edeceğiz. İnşallah bu örnek projemizin açılışını önümüzdeki günlerde yaparak hizmete sunacağız" şeklinde konuştu.