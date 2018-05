Tekkeköy’de Ramazan etkinlikleri

Tekkeköy Lojmanlar pazar yeri alanında kurulan Ramazan Sokağı Ramazan ayı süresince her akşam iftarın hemen ardından bir birinden farklı etkinlikler ve programlarıyla Tekkeköylülerle buluşacak.

Çeşitli etkinlikler, Kur’an tilaveti, ilahiler, tasavvuf dinletileri, animasyon gösterileri, orta oyunu, sahne gösterileri, çocuk oyunları, yarışmalar ve alışveriş stantlarıyla Tekkeköy Ramazan Sokağı büyük ilgi topluyor. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği Tekkeköy Belediyesi Ramazan Sokağında, aileler de çocuklarıyla birlikte ilgi çekici sevilen etkinlikler eşliğinde eğlenceli akşamlar yaşıyor. Geleneksel Türk tiyatrosunun efsaneleşmiş oyunlarının sahnelendiği Ramazan Sokağı’nda, çocuklara yönelik gerçekleştirilen etkinlik ve gösterilerin yanında Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahiler, neyzenler ve semazenlerinde programda olmasıyla ramazan ayının maneviyatı ve güzellikleri her alanda yaşatılıyor.

“Ramazan ayının güzelliklerini sergiliyoruz”

Mübarek Ramazan ayının ruhunun ve tüm güzelliklerinin Tekkeköy Belediyesi Ramazan Sokağında yaşatıldığını söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “11 ayın sultanı Ramazan ayının en güzel şekilde idrak edilebilmesi ve tüm dini motifleriyle yaşanabilmesi için kurduğumuz Ramazan Sokağımızda kültür ve maneviyat ağırlıklı bir birinden farklı etkinlikler her akşam iftar sonrası vatandaşlarımız ile buluşuyor. Ramazan ayı süresince her akşam iftar sonrası gerçekleştirilen Ramazan Sokağı etkinliklerinde Kur’an-ı Kerim ziyafetleri, sema gösterileri, ilahiler, sohbet ve söyleşilerin yanı sıra şiir dinletileri, tasavvuf dinletileri, çocuklara özel orta oyunu, tiyatro, Hacivat-Karagöz gösterisi, ödüllü yarışmalar, sihirbaz gösterilerinin dışında daha birçok etkinlik yer alacak. Yani Ramazan Sokağımızda ve etkinlik alanında tüm yaş guruplarına uygun kadın-erkek, genç-yaşlı herkese hitap eden etkinliklerle her akşam dolu dolu olacak. Yine Ramazan Sokağımızda hediyelik eşya satışı, el sanatları ürünleri, geleneksel damak tatlarına uygun yiyecekler, şerbetçiler, tatlıcılar, çay ocakları, oyuncakçı, pamuk şekeri, Osmanlı macunu ve daha birçok yöresel lezzetlerin olduğu stantlar bulunuyor” dedi.

Ramazan Sokağına yoğun ilgi

Ramazan sokağına vatandaşların ilgisinin yoğun olmasından memnun olduklarını ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Ramazan Sokağımıza ilginin yoğun olması ve insanların böyle aktivitelere ilgi duyması bizleri de mutlu ediyor. Vatandaşlarımızdan çok güzel olumlu yorumlar alıyoruz. Ramazan ayının tüm güzelliklerini ve maneviyatını içinde barındıran, her gün farklı etkinliklerin yer aldığı Ramazan Sokağımızda ve etkinlik alanımızda birlik beraberlik içinde Ramazan ayının güzelliklerini paylaşmak için her akşam iftardan sonra herkesi Ramazan sokağımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.