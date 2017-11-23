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23 Kasım 2017 19:23

Telefon dolandırıcısına eliyle altın bileziklerini teslim etti

Samsun’da bir kadın kendisini telefonla arayarak polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcının tuzağına düşerek evine gelen sahte polise 2 adet altın bileziğini teslim etti.

Telefon dolandırıcısına eliyle altın bileziklerini teslim etti

23 Kasım 2017 19:23


Olay, Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz dolandırıcılar kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 62 yaşındaki Perihan K.’yi telefonla arayıp kuyumcudan altın dolandırıcılığı olayı olduğunu ve dolandırıcıların kimliğini kullandığını ve başının belada olduğunu söyleyip korkutup kandırarak, eve gelecek olan görevliye evdeki altınları elden teslim etmesini istedi. Dolandırıcıya inanan Perihan K. eve gelen kimliği belirsiz şahsa 1’i burma olmak üzere 2 adet altın bileziğini elden teslim etti. Bilezikleri alan dolandırıcı kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın polise şikayette bulundu. Dolandırıcının apartmana giriş ve çıkış anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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