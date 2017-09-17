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17 Eylül 2017 14:24

Tezgahlarda hamsi bereketi

Denizlerde av yasağının kalkmasıyla birlikte avlanmaya başlanan yerli hamsi tezgahları süslemeye başladı.

Tezgahlarda hamsi bereketi

17 Eylül 2017 14:24


Havaların sıcak olmasına rağmen hamsi çıkmaya başladı. Sezonu 15 liradan açan hamsi 5 liraya kadar düştü. Bu sene bütün balıkların bol olduğunu belirten balıkçılar, havaların soğumasıyla vatandaşların balığa doyacağını söylediler.



"Palamuttan umudumuz var"


Bu sene bol balık beklediklerini belirten Saathane balıkçı esnaflarından Halit Bayrak, "Bu ara yerli hamsi bol miktarda. Hamsi hem iri hem taze. Vatandaşların da hamsiye ilgisi yoğun. Havalar soğusa daha güzel olacak. Hamsi sezona 15 liradan başladı. Bu gün 7 lira. Havalar soğuduğu zaman fiyatlar daha aşağı düşer. Bu sene bol balık var. Şimdiden belirtileri var. Balık fiyatlarına baktığımızda; mezgit 5 lira, istavrit, 5 lira, barbun 5 lira, çupra 20 lira, levrek 20 lira, somon 14 lira, kalkan 35-40 lira. Balık fiyatları uygun. Palamut sıcaklara rağmen var. Fiyatı düşük. Geçen seneyi aratmayacak diye umuyoruz" dedi.




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