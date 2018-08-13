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13 Ağustos 2018 11:39

Ticari taksinin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Samsun’un Yakaknet ilçesinde ticari taksinin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Ticari taksinin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

13 Ağustos 2018 11:39


Kaza, Samsun-Sinop karayolu Liman Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Gökay A.(66) idaresindeki 55 T 5907 plakalı ticari taksi, aynı istikamete giden Naim Karabulut’un(69) kullandığı bisiklete arkadan çarptı. Kazada otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Bisiklet sürücüsü Naim Karabulut’un cesedi Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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