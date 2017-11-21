Togar: “Bölge ekonomisinin ve istihdamının kalbi Tekkeköy’de atıyor”

Karadeniz’in en hızlı gelişen, değişen, büyüyen ilçeleri arasında ilk sıralarda yer alan Tekkeköy’ün, bölgenin en önemli sanayi, ticaret ve istihdam merkezi konumunda olduğuna dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “İlçemiz tarih, turizm, kültür ve eşsiz doğal güzelliklerinin yanında sanayi siteleri ile bölgenin en avantajlı yeri durumunda bulunuyor. Örnek Sanayi Sitesi, İlkadım Sanayi Sitesi, 19 Mayıs Sanayi Sitesi ile Samsun Merkez Organize Sanayi (OSB) ve Gıda Organize Sanayi Bölgesine ev sahipliği yapan Tekkeköy aynı zamanda Samsun ve çevre illerden binlerce kişiye iş imkanı sunan istihdam kaynağı durumunda bulunuyor. Yine sanayi sitelerinde üretim yapan büyük işletmeler yurt içi ve yurt dışı ticari faaliyetleri ile ilçe, şehir ve ülke ekonomisine büyük bir kazanç sağlamaktadır. Bunun yanında ilçeye yapılmaya başlanan Lojistik köy projesinin önümüzdeki günlerde vücut bulmasıyla ilçe bölgenin lojistik üssü haline gelecek ve burada binlerce kişi istihdam edilerek ilçeye de ekonomik anlamda yeni bir alan açılacak. Tekkeköy Belediyesi olarak bizlerde ilçemizin her türlü avantajlarını göz önünde bulundurarak yatırımlar ve projeler planlıyoruz. Özellikle sanayicimizin ve yatırımcılarımızın önünü açarak bölgeye yatırım yapmasına öncü oluyoruz” şeklinde konuştu.