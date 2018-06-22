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22 Haziran 2018 17:02

Togar: “Gençler siyasetin her kademesinde olmalı”

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, gençler siyasetin her kademesinde olması gerektiğini söyledi.

Togar: “Gençler siyasetin her kademesinde olmalı”

22 Haziran 2018 17:02


Başkan Togar, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Sevgi Tekkesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen ‘Genç Kürsü’ programında AK Parti gençlik kollarında görev alan gençlerle bir araya geldi. Samimi bir ortamda gençlerin de fikirlerini özgürce dile getirdiği buluşmada geçlerle bir araya gelen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Gençlerin siyasette olması hem ülke hem de kendi gelişimleri açısından büyük önem arz ediyor. Siyasetin gelişmesi, gençleşmesi ve daha da ilerilere taşınması gençlerin siyasete girmesiyle mümkün olacaktır. Biliyoruz ki bizim partimizin omurgasını gençlerimiz oluşturmaktadır. Çünkü gençlerimiz her zaman ön saflarda sahada aktif rol oynamaktadırlar. Aktif, dinamik ve partimize siyasete her zaman hareket katan siyaseti gençleştiren gençlerimizle her zaman aynı safta yer aldık. Gençlerin aktif olarak sahada olması ayrıca bizleri mutlu ediyor. Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın milletvekili seçilme yaşını düşürerek gençlerin önünü açtı. Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir dava adamı ve dünya lideriyle birlikte siyaset yapmak herkese nasip olmaz. 24 Haziran seçimlerinden güçlü çıkarak birlikte daha güzel işlere imza atacağız” dedi.


Tekkeköy Belediyesi Sevgi Tekkesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Caner Göktepe, AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Emre Çakan, Tekkeköy İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa Anıl, Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Kara, Erdinç Baştan, Gençlik Kolları üyeleri katıldı.




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