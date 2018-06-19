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19 Haziran 2018 12:37

Tok: “Cumhurbaşkanımız beklenen müjdeyi verdi”

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Samsun mitinginde, şehir için çok önemli projeleri açıklarken İlkadım ilçesinde yapılacak ‘kentsel dönüşüm’ ile ilgili beklenen müjdeyi de verdiğini söyledi.

Tok: “Cumhurbaşkanımız beklenen müjdeyi verdi”

19 Haziran 2018 12:37


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İlkadım ilçesindeki kentsel dönüşümle ilgili miting meydanında verdiği müjdenin büyük bir sevinç ve mutluluk oluşturduğunu söyleyen Başkan Erdoğan Tok, “Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Büyük Samsun Mitingi’nde, şehrimiz için çok önemli projeleri açıklarken İlkadım ilçemizde yapılacak ‘kentsel dönüşüm’ ile ilgili beklenen müjdeyi de verdi. Yıllardır büyük gayret ve çaba göstererek uğraş verdiğimiz İlkadım ilçemizdeki ‘kentsel dönüşüm’ ile ilgili çalışmalarımız nihayet gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanımızın ‘Samsun İlkadım ilçemizdeki kentsel dönüşüm sorunlarını biliyoruz. İnşallah, bu meseleyi çok yakında halledeceğiz’ ifadesi gerçekten İlkadımlı hemşerilerimin özlemle çözülmesini beklediği bir meseleydi. Cumhurbaşkanımızdan ve hükümetimizden Allah razı olsun. İnşallah bu müjde ile birlikte İlkadım’da yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Bu hususta, başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Binali Yıldırım’a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki’ye, milletvekillerimize ve parti teşkilatımıza teşekkür ederim. İlkadım ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.



Tok’tan Samsunlulara teşekkür


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sağanak yağmura rağmen büyük coşku ile bağrına basan tüm Samsunlulara teşekkür eden Başkan Tok, “Samsun, rekor bir katılımla meydanı hınca hınç doldurdu. Bu kalabalık, 24 Haziran Seçimlerinde Samsun’da rekor oy alacağımızın yansımasıdır. İnşallah, başta Samsun olmak üzere tüm Türkiye’de alınacak rekor oyla Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye şahlanışa geçecektir. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızı sağanak yağmura aldırış etmeden büyük coşku ve heyecanla karşılayan tüm Samsunlu hemşehrilerime teşekkür ederim” diye konuştu.




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