Tok: “İlkadım'a değer katan projeler yapıyoruz”

Mahalle gezilerine Çay Mahallesi ile devam eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İlkadım'a değer katan projeler yaptıklarını söyledi.

Başkan Erdoğan Tok, mahalle ziyaretlerini Çay Mahallesi ile sürdürdü. Mahalle Muhtarı Ramazan Çetin ve mahallelilerle bir araya gelen Tok, İlkadım Koşu Yolu ve Hayat Parkuru Projesi'nin de aralarında bulunduğu yatırımları anlattı.

İlkadım Koşu Yolu ve Hayat Parkuru Projesi'nin kapsadığı mahallelerden biri olan Çay Mahallesi Muhtarı Ramazan Çetin, “Bu güzel projenin mahallemizde olmasından dolayı büyük mutluluk yaşıyoruz. Proje daha tam tamamlanmamış olmasına rağmen mahalle sakinlerimiz şimdiden koşu yolunu değerlendirmeye başladı. Sağlıklı bir yaşam fırsatı da sunan proje için mahalle sakinlerimiz adına başkanımıza teşekkür ederim” dedi.

“İlkadım'a değer katan projeler yapıyoruz”

İlkadım Koşu Yolu ve Hayat Parkuru Projesi ile Derebahçe, Çay, Adalet ve Bahçelievler Mahallelerinin çehresinin değişeceğini belirten Tok, “En ince detaylarını düşünerek oluşturacağımız parkurumuz mahalle sakinlerimizin yaşam kalitesini artırmasının yanında, mahallelerimize ve ilçemizin değerine değer katacak. Prestijli bir proje olan İlkadım Koşu Yolu ve Hayat Parkurumuzun proje aşamasından itibaren her aşamasını bizzat kontrol ve takip ediyorum. Projemizin kısa bir sürede tamamlanması için işimizin başındayız. Mert Irmağı boyunca 2 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolundan da şimdiden vatandaşlarımız tarafından kullanılmaya başlandı. Işıklandırılan yolda geceleri de yürüyüş ve spor yapmak mümkün olacak. Yürüyüş yolunun hemen yanındaki parkur da bisiklet tutkunlarına ayrılıyor. Projelerimizi hayata geçirirken herkesim den vatandaşımızı düşünüyoruz. Bir yandan yeni belediye hizmet binası, sosyal eğitim merkezleri, düğün salonları, gibi halkımızın günlük hayatına direkt temas edecek binalar inşa ederken bir yandan da yeşil alanlarımızı, spor yapılacak alanları, çocuk parklarını, sosyal yaşam alanlarını çoğaltıyoruz. Bütün bunlar kentimize adeta yeni bir kimlik kazandıran ve ona değer katan projeler” diye konuştu.