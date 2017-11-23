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23 Kasım 2017 15:35

Tok, lahmacun pişirdi

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Mesleki Eğitim Mutfağımdan Geçiyor (MEMGE) Aşçılık Kursu ziyaretinde fırın tezgahının önüne geçerek lahmacun pişirdi.

Tok, lahmacun pişirdi

23 Kasım 2017 15:35


MEMGE Aşçılık Kursu’nda uygulamalı eğitime katılan Başkan Erdoğan Tok, kursiyerler tarafından pişirilmek üzere hazırlanan lahmacunları fırına sürdü. Usta aşçılara taş çıkartırcasına hamur teknesinde hazırlanan lahmacunu başarılı bir hamle ile kürekle fırına veren Başkan Tok’a yapılan ‘mahir usta’ yakıştırması tebessüm ettirdi.


İlkadım Belediyesi ve Samsun Lokantacılar Tatlıcılar, Pastacılar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ortaklığında, İŞKUR, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği işbirliğinde yürütülen MEMGE Aşçılık Kursu devam ediyor.


Deneyimli usta aşçıların eğitim verdiği kursta eğitim gören kursiyerler Türk ve Osmanlı mutfağını da öğrenerek lezzetli yemekler yapıyor. Çeşitliliği ve zenginliğiyle dünya mutfağında da önemli bir yere sahip olan Türk ve Osmanlı mutfağındaki yemekler hakkında eğitimler alan kursiyerler, Anadolu’nun yöresel tatlarından olan lahmacun ve çiğ köfte yapma konusunda hünerlerini sergiledi.


MEMGE kursunu ziyaret eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, MEMGE Aşçılık Kursu’nun Samsun’da aşçı, pastacı, pideci ve garson yetiştiren kimliğe sahip olduğunu ifade etti. İstihdama yönelik bir proje olarak nitelikli elemanların yetiştirilmesi noktasında faydalı bir kurum olan MEMGE Aşçılık Kursu’nu çok önemsediğini söyleyen Tok, “Belediye olarak gençlerimizin istihdam edilmelerine yönelik projelere çok önem veriyoruz. Geçtiğimiz yıl MEMGE projesi ile güzel bir ortamda gerçekleştirdiğimiz eğitimler ulusal çapta büyük bir başarı getirdi. Bu başarıyı devam ettirerek hizmet sektöründe görev alacak seçkin elemanlar yetiştirmek için gayret gösteriyoruz” dedi.




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