Toplum Destekli Polisler 2 ayda 1714 öğrenciye eğitim verdi

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Nisan ve Mayıs ayı içerisinde Samsun merkez ilçelerinde eğitim-öğretim veren ve meslek tanıtımı, güvenli internet, akran baskısı gibi konularda talepte bulunan 22 okula ziyaret gerçekleştirdi. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören toplam bin 714 öğrenciye seminerler verilerek öğrencilerin bilgilendirilmeleri sağlandı. Faaliyetler kapsamında anaokullarında ve ilkokullarda trafik kuralları ve dikkat edilmesi gereken hususlar, şehir hayatında uyulması gereken kurallar, doğru davranışlar, polis ne yapar konularında Kanka Polis Maskotu eşliğinde sunumlar yapıldı.

Ortaokul ve liselerde güvenli internet kullanımı ve bağımlılığı, sanal zorbalık, siber suçlar ve akran baskısı konularında okulların toplantı salonlarında Çocuk Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden uzman personellerle birlikte seminerler de verildi.