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18 Mayıs 2018 15:11

Toplum Destekli Polisler 2 ayda 1714 öğrenciye eğitim verdi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Nisan ve Mayıs ayı içerisinde 22 okula ziyaret gerçekleştirerek toplam bin 714 öğrenciye trafik ve diğer kurallar hakkında eğitim verdi.

Toplum Destekli Polisler 2 ayda 1714 öğrenciye eğitim verdi

18 Mayıs 2018 15:11


Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Nisan ve Mayıs ayı içerisinde Samsun merkez ilçelerinde eğitim-öğretim veren ve meslek tanıtımı, güvenli internet, akran baskısı gibi konularda talepte bulunan 22 okula ziyaret gerçekleştirdi. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören toplam bin 714 öğrenciye seminerler verilerek öğrencilerin bilgilendirilmeleri sağlandı. Faaliyetler kapsamında anaokullarında ve ilkokullarda trafik kuralları ve dikkat edilmesi gereken hususlar, şehir hayatında uyulması gereken kurallar, doğru davranışlar, polis ne yapar konularında Kanka Polis Maskotu eşliğinde sunumlar yapıldı.


Ortaokul ve liselerde güvenli internet kullanımı ve bağımlılığı, sanal zorbalık, siber suçlar ve akran baskısı konularında okulların toplantı salonlarında Çocuk Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden uzman personellerle birlikte seminerler de verildi.




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