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07 Ağustos 2018 22:57

Torunların kavgasına dedeler karıştı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde torunların kavgasına dedeler karıştı, bir kişi bıçakla yaralandı.

Torunların kavgasına dedeler karıştı: 1 yaralı

07 Ağustos 2018 22:57


Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce torunlarının kavga etmesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Yusuf K. (60) ile Alaattin E. (68) Köy Hizmetleri Sokak’ta karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzere Yusuf K., Alaattin E.’yi üç yerinden bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Bıçak darbeleriyle yaralanan Alaattin E. olay yerinden kaçan Yusuf K.’ye silahla ateş etti. Kurşunların hedefinden kaçan Yusuf K. olayda kullandığı bıçakla birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Alaattin E., 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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