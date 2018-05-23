Ürdün’de Arapça öğrendiler, dünyaya Kudüs mesajı verdiler

Amman’da kardeş okul Ömeriye okullarında yoğun bir dil eğitimi alan Atakum Anadolu İHL öğrencileri, iki aylık yurt dışı eğitimini tamamladı. Yabancı dil ve kültürel işbirliği konularında değişik tecrübeler edinen öğrenciler dil eğitiminin yanı sıra Ürdün’ün tarihi ve turistik mekânlarını gezme görme imkânı buldu.

Öğrenciler, tüm dünyaya Ürdün’den Kudüs mesajı gönderdi

Arapça ve İngilizce dil eğitiminde marka okullardan biri olan Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri iki aylık Arapça dil eğitiminin ardından final programı düzenledi. Tüm dünyaya Ürdün’den Kudüs mesajı gönderen Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, “Kudüs Ebediyyen Filistin’in Başkentidir” isimli tiyatro hazırladı. Dört sahneden oluşan tiyatroda, günümüzden tarihin derin sayfalarına doğru bir gezinti yapılırken Kudüs’ü ilk fetheden Hz. Ömer döneminden daha sonra orayı ikinci defa fetheden Selahaddin Eyyubi döneminden sahneler sergilendi. Abdülhamit Han’ın “Kudüs’ten bir karış dahi toprak satmam” sözüyle zirve yapan tiyatro yine öğrencilerin seslendirdiği “Vatanım” isimli Filistin marşıyla son buldu.

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, final programı, diploma töreni ve duygusal bir vedanın ardından öğretmenleriyle beraber yurda döndü.