Uyuşturucu haplarla yakalanan 4 kişi tutuklandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde İstanbul’dan Samsun’a yüklü miktarda ecstasy uyuşturucu hap getirildiği ve piyasaya sürüleceği bilgisini aldı. Narkotik polisi, dün gece yapılan takip sonucunda İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi’nde durdurulan ticari taksideki Bilal G. (32) ve Erdem Ç.’yi (27) 694 adet ecstasy hapla birlikte yakaladı. İstanbul’dan geldiği anlaşılan Erdem Ç.’nin suç ortağı olduğu ileri sürülen kişilerle ilgili Atakum ilçesindeki bir pansiyonda yapılan aramada ise banyo asma tavanına gizlenmiş 800 adet ve pansiyonun iki arka sokağında dikenliklerin bulunduğu alandaki trafonun altına gizlenmiş 2 bin 30 adet daha ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Pansiyonda bulunan Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Ahmet G. (26) ve Ahmet Ö. (30) gözaltına alındı.

Operasyonda toplam 3 bin 524 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirilirken, İstanbul’dan gelen 3 şüpheli ve Samsun’daki irtibatta oldukları şüpheli olmak üzere gözaltına alınan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ahmet G., Ahmet Ö., Bilal G. ve Erdem Ç. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.