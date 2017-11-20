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20 Kasım 2017 15:53

Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama, 2 adli kontrol

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama, 2 adli kontrol

20 Kasım 2017 15:53


Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Alparslan Bulvarı Şehit Ömer Halisdemir Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine parkta bulunan Y.Ö.(36), E.A.(30) ve E.B.’nin (23) üzerilerinde arama yapmak istedi. Y.Ö. bu sırada yere paket attı. Pakette yapılan aramada 82 adet ecstasy, uyuşturucu hap ve 1 paket bonzai ele geçti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan Y.Ö., E.A. ve E.B., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.Ö. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, E.A. ve E.B. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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