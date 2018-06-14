Seçim kampanyası sürecinde şehri gezerek hemşehrileriyle bir araya gelen Karaaslan, Samsun’un sembolleşmiş mekan ve unsurlarının çizimlerinden oluşan boyama kitabıyla çocukları unutmadığını gösterdi. "Vakit Boyama Vakti" başlığıyla hazırlanan boyama kitabında; Bandırma Vapuru, Atatürk Heykeli, Saat Kulesi, Deniz Feneri, Seyyid Kutbiddin Cami, Samsun pidesi, Kuş Cenneti ve Amazon Köyü resimleri yer alıyor. Boyama kitabının kapağında Çiğdem Karaaslan imzasıyla "Sevgili çocuklar" hitabıyla başlayan yazıda, Samsun’un hem tarihi hem de doğasıyla zengin bir şehir olduğuna vurgu yapıldı. Yazıda ayrıca, "Bizce çocuk; şehrin sesi, neşesi ve rengidir. Samsun, rengini sizinle bulacak. Vakit Boyama Vakti. Vakit Samsun Vakti" ifadelerine yer verildi.

Çocuklar için hazırlattıkları boyama kitabına ilişkin görüşlerini paylaşan Karaaslan, "Gelecek iddiamızda çocuklarımızın çok önemli bir yeri var. Onların hayallerini şimdiden besleyip geleceğe dair fikirlerini destekleyecek adımlar atmak geleceğimiz için anlam ifade ediyor. Hazırlattığımız boyama kitabı; dirilişini yaşamış, şahlanışını zirveye taşımış bir ülke emanet edeceğimiz yavrularımızın öncelikle yaşadıkları şehri daha iyi tanımalarını sağlamayı amaçlıyor. Çizimlerin boyanmasıyla çocuklarımız bir bakıma Samsun’a katkı vermiş olacak. Çocuklarımıza hitaben, ’Samsun, rengini sizinle bulacak’ dememizin en önemli sebeplerinden biri de budur. Şehir için bir şeyler yapmış olmanın motivasyonuyla çocuklarımız, gelecekte de şehrimize daha büyük katkı verme konusunda kendilerinde güç bulacaktır" dedi.