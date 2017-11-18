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18 Kasım 2017 14:59

Vali Kaymak: "Manevi olarak tatmin edilmeyen insan boşluğa düşebilir”

Samsun Valisi Osman Kaymak, manevi olarak tatmin edilmeyen insanın boşluğa düşebildiğini belirterek, bunun için her din görevlisinin kendi bulunduğu yerde mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Vali Kaymak:

18 Kasım 2017 14:59


Vali Osman Kaymak, Diyanet Vakfı ile Türkiye İlahiyat Tedrisatına Yardım Eden Dernekler Federasyonu(TİDEF) tarafından, Samsun Müftülüğü Konferans Salonunda organize edilen “Etkin Din Hizmeti Semineri”ne katıldı. Vali Kaymak’ı Samsun Müftüsü Veysel Çakı karşıladı. Karşılamanın ardından program, Çarşamba Rıdvan Paşa Camisi İmam-Hatibi Kemal Altınışık’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.


İl Müftüsü Veysel Çakı açılış konuşmasında, “Tüm hizmet kollarında o hizmeti sürdüren insanların kendilerini yenilemeleri gerekir. Bu hizmetler içerisinde bulunan, din hizmetini yapan görevlilerin kendilerini yenilemesi ise daha önemlidir. Bu semineri de bu amaçla yapıyoruz” dedi.


İl Müftüsünün ardından konuşan Vali Osman Kaymak, Etkili Din Hizmetleri Semineri’ni çok önemsediğini belirterek, "Bu dinin bir mensubu olmak bizim için bir şükür vesilesidir. Dinimizin doğru şekilde yaşanması ve yaşatılması konusunda siz değerli hocalarımızın büyük gayreti var. Din görevlilerimiz cami cemaatiyle sürekli irtibatta olduğu gibi, bulundukları mahallelerde de toplumun bozulmasını önlemeye yönelik üzerilerinde manevi bir sorumluluk hissetmeli, bunu yaşantısıyla da hissettirerek kucaklayıcı bir üslupla topluma örnek ve önder insanlar olmalıdırlar” ifadelerini kullandı.



“Manevi olarak tatmin edilmeyen insan boşluğa düşebilir”


Manevi olarak tatmin edilmeyen insanın boşluğa düşebildiğine dikkat çeken Vali Kaymak, “Bunun için her din görevlimiz kendi bulunduğu yerde bunun için mücadele etmelidir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin manevi boşluklarının doldurulması hususunda çalışmalar yaparak, çocuklarımızın ve gençlerimizin uyuşturucu gibi kötü alışkanlıkların tuzağına düşmelerini önlemelidir. İnanıyorum ki bu çalışmalar sizlerle birlikte yapılacaktır” şeklinde konuştu.


Vali Kaymak’ın konuşmasının ardından eski İstanbul Merkez Vaizi Mahmut Toptaş ‘Etkin Din Görevlisi’ adlı sunumunu gerçekleştirdi.


Seminere ayrıca, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Prof. Dr. Ahmet Koç, TİDEF Genel Başkanı Mustafa Yelek, Eğitimci Yazar Muhammet Yılmaz, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği Başkanı Şaban Karaköse katıldı.




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