Vali Osman Kaymak, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret ederek “Araştırma Komitesi” açılış programına katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Çorum illerinin sorumluluk alanları olduğunu belirten Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Kibar Ak, kurumu ve kurumunun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vali Osman Kaymak yaptığı konuşmasında, “Samsun gerçekten büyük bir potansiyeli olan, nüfus olarak Türkiye’nin 16 ili olup, ülkemizde de kara, hava, demir ve deniz yolu olan nadir illerimizdendir. 1 milyon 300 bin nüfusumuz var ve sürekli artıyor. Potansiyelini iyi değerlendiremediği için bütün Anadolu gibi Samsun da göç vermiş. Göç olgusu normal bir olay ancak potansiyeli olup da göç veren iller için bunu oturup düşünmemiz lazım. Bafra, Çarşamba Ovaları, Vezirköprü büyük bir imkan ve büyük bir potansiyel. Ama bunları daha çok katma değerini artırarak, insanlarımıza daha çok aş, iş ve daha büyük gelir kaynağına dönüştürmemiz çok önemli” dedi.

Kendisinin de bir köylü çocuğu olduğunu belirten Vali Kaymak, “Bayburt’ta geleneksel yöntemlerle çiftçilik yapardık ama daha sonra öğrendik ki bunun bilimsel yöntemlerle yapılması, hem ürün bazında hem çeşit bazında hem de topraktan yüksek verim alma bazında çok önemli. O yüzden, müdür beyin verdiği bilgilerden de gördük ki Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü son 20-30 yılda ilimizin çeşitlerini artırarak gerçekten büyük bir katkı yapmış. Biz ilimizin tarım potansiyelini çok daha iyi kullanarak insanlarımızın dünyayla olan rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz. O yüzden bu kurumlarımızın yaptığı çalışmalar çok önemli. Araştırmacı arkadaşlarımız elde ettikleri bulgularla bizleri yönlendirecekler, önümüze uygulanabilir sonuçlar koyacaklar. Bizler de bunları uygulayarak, insanımızın daha çok üretmesi, daha çok kazanması ve Türkiye’nin rekabet gücünü artıran bir Türkiye olması için birlikte çalışmamız gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Samsun Valisi ve diğer protokol üyeleri, hazırladıkları TÜBİTAK ve DOKAP projeleri kabul edilen proje liderlerine plaket verdiler.

Plaket töreninin ardından Vali Kaymak, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve JİCA FUJİİ işbirliği projesi kapsamında verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan enstitü çalışanlarına sertifikalarını verdi.

Vali Kaymak, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Biyoyakıt Pilot Tesis Ünitesi, Biyoyakıt Kalite Analiz Laboratuvarı ile Toprak ve Su Analiz Laboratuvarında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Toplantı ve ziyarete ayrıca, Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Tekkeköy Kaymakamı Günay Öztürk ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nail Kırmacı katıldı.