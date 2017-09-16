Vali Kaymak: “STK’lar ülkemizin zenginliğidir”

Vali Osman Kaymak, Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği’nde düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Başkanı Sadettin Sarıoğlu, “Sayın Valim, önce ülkemize sonra şehrimize daha iyi hizmet edebilmek, daha yararlı olmak için sizlerden ve değerli hemşerilerimizden önemli tavsiyelerinizi bekliyoruz” dedi.

Vali Osman Kaymak yaptığı konuşmasında, “Değerli arkadaşlar, daha önce görev yaptığım yerlerde de bu tarz sivil toplum kuruluşlarının programlarına katılırdım. Bir toplumda çoğulculuk, sivil toplum çok önemli ve demokrasinin göstergesidir. Sivil toplum örgütlerinin çok olması ülkemizin zenginliğidir. Valilik olarak şüphesiz sivil toplum derneklerine ziyaretlerimiz devam edeceğiz. Bize göre dernekler, toplum içerisinde toplumla aramızda bir köprü, onlar halkla aramızda ilişkileri kurmak açısından önemli bir olgudur. Ülkemizin geleceği çocuklarımız geleceği söz konusu olduğunda bir araya gelmemiz büyük bir sorumluluktur, aksi takdirde Allah korusun bunun bedelini çok ağır öderiz” diye konuştu.

Samsun’dan önce Tunceli Valisi olarak görev yaptığını hatırlatan Kaymak, “Orada terörle ilgili çok ciddi mücadele sürdürülmektedir. Bakın bugün terörizm ile yaptığımız mücadelede harcadığımız miktarlar 500 milyar doların çok çok üzerindedir. Biz bu rakamları yatırıma harcamamız gerekirken maalesef terör için harcamak durumunda kalıyoruz. Burada görünen şu ki, arkadaşlar Türkiye zor bir bölge bizleri burada rahat bırakmayacaklar. O nedenle birlik beraberlik çok önemli birbirimize destek olup bu oyunu bozmak durumundayız. Güçlü olmak, üretmek çok önemlidir. Biz güçlü olduğumuz müddetçe bu oyunlar bozulacaktır” şeklinde konuştu.

Samsun’un kentleşme açısından çok büyük aşamalar kaydettiğini ifade eden Kaymak şöyle devam etti: “En son şehrimizde yapılan 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları tüm dünya ülkeleri tarafından büyük takdir topladı. 10 bin civarında yabancı insanın gelip burada sorunsuz bir şekilde ağırlanması, başarılı bir şekilde organizasyonların yapılıp misafirlerimizin uğurlanması, Samsunumuz ve ülkemiz için büyük bir başarı örneği olmuştur. Bundan dolayı emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Şüphesiz bu kalkınmanın sürdürülebilmesi açısından da daha çok üretmemiz gerekiyor. Samsun’un ihracatının artırılması istihdamın artırılması açısından da el birliği yapmamız gerekiyor. Biz de Samsun Valiliği olarak her zaman iş adamlarımızın yanında olacağız. Bilsinler ki biz onlarla hükümetimiz arasında her zaman bir köprü olacağız. İlimizin bir avantajı da daha önce Gençlik ve Spor Bakanımız ilimizdendi, şimdi ise Sağlık Bakanımızın ilimizden olması bizler için büyük bir avantajdır. İnşallah bu avantajları iyi kullanarak Samsunumuzun hedeflerine ulaşması ve ülkemizin güçlenmesini sağlayacağız.”

“Samsun gerçekten Türkiye’nin cennet yerlerinden biridir”

Vali Kaymak şunları söyledi: “Samsun gerçekten Türkiye’nin cennet yerlerinden biridir. Denizin, yeşilin, doğanın, tarihin yani tüm bu özelliklerin bir arada olduğu müstesna illerimizden birisidir. Ama bunu da hakkıyla tanıttığımızı düşünmüyorum, turizmden hakkıyla pay alamıyoruz. Turizmden pay alacak imkanlar oluşturmamız lazım. Bu kaynağı çok iyi kullanmadığımızı düşünüyorum. Sağlıkta çok iyiyiz ama bunu da daha yukarılara taşımamız gerekiyor. İlimizde yapacağımız şehir hastanesi ve diğer hastanelerle ilgili Sağlık Bakanımızla zaman zaman görüşüyoruz. İnşallah Samsun sağlıkta iyi yerlere geleceği gibi sağlık turizminde de çok iyi yerlere gelecektir.”

“2019 yılı sonunda tekli eğitime geçmiş olacağız”

Pazartesi günü okulların açıldığını hatırlatan Samsun Valisi, “İlimizde bir eğitim seferberliği var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bahsettiği ikili eğitimden tekli eğitimi geçme konusunda ciddi çalışmalarımız var. Şu an 800 derslik inşaatına devam ediyor, 400 dersliğe daha ihtiyacımız var. İnşallah bunları da bitirmemiz halinde 2019 yılı sonunda tekli eğitime geçmiş olacağız. 22-24 Eylül tarihlerinde İstanbul Yenikapı’da Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu’nun düzenlediği ‘Samsun Tanıtım ve Turizm Günleri’ var, inşallah orada olacağız. Yine arkadaşlar 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Samsunda ‘Tarım Fuarı’ var. Samsun aslında değerler konuşulduğunda Çarşamba ve Bafra Ovalarıyla Türkiye’nin önemli bir besin kaynağı ama bunu da çok iyi değerlendirmediğimizi düşünüyorum. Tarımdan da gerekli katma değeri almadığımızı düşünüyorum. Bunu da masaya yatırıyoruz. İleri ki çalışmalarımız da ürünlerimizin katma değerini artırarak ülkemize ve ilimize daha çok gelir sağlayacak çalışmalar yapmak durumundayız. Samsun bahsettiğimiz bu güzellikleri hep beraber yaşıyor ama bunları tanıtmak ve bu gidiş gelişlerin olması çok önemlidir. Bu yönüyle bugün aramızda olan Bursa Dernekler Federasyonu’na bu birlikteliği sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Bu gibi görüşmelerin devam etmesini diliyorum. Bursa gerçekten ülkemizin en önemli kentlerinden biri, manevi büyüklerimizin bulunduğu, Osmanlı’nın kurulduğu bir kent. Buradan yani Cumhuriyetimizin kurulduğu kentten Osmanlı’nın kurulduğu kente selamlar gönderiyoruz. Bu organizasyonu hazırlayan Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Başkanına çok teşekkür ediyorum, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Kahvaltıya ayrıca, Samsun Büyükşehir Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Adalet Komisyon Başkanı Kemal Alver, Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, kamu kurum kuruluş müdürleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı.