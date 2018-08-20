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20 Ağustos 2018 10:21

Vezirköprü’de kurban pazarında yüzler gülüyor

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde kurban pazarında yüzler gülüyor.

Vezirköprü’de kurban pazarında yüzler gülüyor

20 Ağustos 2018 10:21


Kurban pazarına giriş-çıkışların kontrol altında olduğu kurbanlık sıkıntısının yaşanmadığı, ilçe dışına kurbanlık götürülmediği için vatandaşların bütçelerine uygun kurbanlık buldukları belirtildi. Pazarda küçükbaş kurbanlıkların 700 ile 2 bin 500, büyükbaş kurbanlıkların ise 4 bin ile 17 bin lira arasında satıldığı öğrenildi. Genelde kurbanlık satan üreticilerle, kurbanlık alan vatandaşların fiyatlardan memnun olduğu kaydedildi.


Küçükbaş hayvan üreticisi Şaban Genç, kurban fiyatlarının geçen yılla aynı olduğunu belirterek bu yıl kurbanlık alan ile satanın memnun olduğunu, pazarda herkese göre kurbanlık olduğunu söyledi.


Pazarda 1 tonluk bir boğanın 17 bin liraya satıldığını belirten Hakkı Kandemir, bu fiyatın normal olduğunu, kurbanlık alan vatandaşların uygun almasının yanı sıra üreticinin de para kazandığını ifade etti.


Kazım Cansız, 20 yıldır hayvan üreticisi olduğunu, bu yıl ki fiyatların geçen yılla aynı olduğunu belirterek satışlardan memnun olduğunu belirtti.


Yetkililer kurban satıcılarının sahte para konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirterek uyarılarda bulundu.




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