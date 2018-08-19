Yakakent 2. Plaj Voleybolu Turnuvası

Plaj Voleybolu Turnuvası" düzenlendi.

Turnuvanın açılış töreninde İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Murat Oral’ın ardından konuşan Yakakent Kaymakamı Bahar Kaya, "Yağışlı havaya rağmen bizleri yalnız bırakmayan ilçe halkımıza teşekkür ediyorum. İlçemizde gerçekleştirdiğimiz sportif faaliyetlerin bir amacı da günlük işlerimizin stresinden, yorgunluğundan kurtulmaktır. Spor, insana yaşama sevinci veren etkinliklerin başında geliyor. Ailelerimiz, çocuklarımızı mutlaka bir spor dalına yönlendirmeli" dedi.

Plaj Voleybolu Turnuvası’nda 24 takım kıyasıya mücadele etti. Küçükler kategorisin de Muhammet-Samet ikilisinin oluşturduğu Kartallar, büyükler kategorisinde de Abdullah-Fahrettin ikilisinin oluşturduğu Sporcular takımı birinci oldu. Plaj voleybolunun yanı sıra halat çekme ve çeşitli etkinliklerle katılımcılar gönüllerince eğlendiler.

Turnuvada derece yapan sporculara protokol tarafından kupa ve madalyaları verildi.