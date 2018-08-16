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16 Ağustos 2018 14:32

Yanlış ihbar polis ve 112’yi alarma geçirdi

Samsun’un Alaçam ilçesinde yanlış ihbar polisi ve 112 Acil Servis ekiplerini alarma geçirdi.

Yanlış ihbar polis ve 112’yi alarma geçirdi

16 Ağustos 2018 14:32


Geyikkoşan mevkisinde deniz kenarında bulunan vatandaşlar, denize giren 2 şahıstan birinin geri dönmediğini zannederek polise “denizde boğulma“ ihbarında bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri denizde kaybolduğu iddia edilen şahsı aramaya başladı. Polis ekipleri denizde yanında bir başka kişinin daha olduğu zannedilen şahısla konuştuklarında gerçek ortaya çıktı. Şahsın, tek başına denize açıldığını ve geri döndüğünü, yanında başka birisinin olmadığını söylemesi üzere ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.




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