Yanlış ihbar polis ve 112’yi alarma geçirdi

Geyikkoşan mevkisinde deniz kenarında bulunan vatandaşlar, denize giren 2 şahıstan birinin geri dönmediğini zannederek polise “denizde boğulma“ ihbarında bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri denizde kaybolduğu iddia edilen şahsı aramaya başladı. Polis ekipleri denizde yanında bir başka kişinin daha olduğu zannedilen şahısla konuştuklarında gerçek ortaya çıktı. Şahsın, tek başına denize açıldığını ve geri döndüğünü, yanında başka birisinin olmadığını söylemesi üzere ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.