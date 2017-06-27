Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2017 15:10

Yaralı güvercine esnaf şefkati

Samsun’da yuvasından düşerek yaralanan yavru güvercine esnaflar sahip çıktı.

Yaralı güvercine esnaf şefkati

27 Haziran 2017 15:10


İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde yuvasından düşerek kanatlarından yara alan güvercin yavrusu esnaf Yusuf Karatay tarafından fark edilerek koruma altına alındı.


Çevredeki diğer esnaflarla birlikte güvercini iyileştirerek sağlığına kavuşturmaya çalışan Yusuf Karatay, “Bu yavru güvercini 2 gün önce yuvasından düşerken gördüm. Yerde hareketsiz yatıyordu. O sırada bir kedi geldi ve tam saldıracakken yetişip güvercini aldım. Sonra buradaki esnaf arkadaşlarıma haber verdim. Şimdi her gün ona su ve yem veriyoruz. Kendisini burada muhafaza edip sürekli kontrol ediyoruz. İnşallah bir an önce eski sağlığına kavuşur ve uçabilir. Daha yeni doğduğu için şu an hareket etmekte zorlanıyor. Düşmenin etkisiyle de kanatlarından darbe aldı. Biz anne güvercinin gelip onu bulmasını bekliyorduk ama gelmedi. Eğer gelmezse onu esnaflar olarak biz sahiplenip çocuğumuz gibi bakarız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
SAMSUN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 3 ŞEVVÂL 1438
  • 27 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :02:33
  • Güneş :04:56
  • Öğle :12:49
  • İkindi :16:50
  • Akşam :20:20
  • Yatsı :22:22
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!