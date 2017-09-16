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16 Eylül 2017 18:23

Yavru kaplumbağayı yanmaktan son anda kurtardılar

Samsun’da çıkan çalılık yangınında bir yavru kaplumbağa itfaiye ekipleri tarafından yanmaktan son anda kurtarıldı.

Yavru kaplumbağayı yanmaktan son anda kurtardılar

16 Eylül 2017 18:23


Yangın, Canik ilçesi Uludağ Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından mahallede bulunan kurumuş ot ve çalılıklar ateşe verildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın tüm alanı küle döndürdü. Yangında bir yavru kaplumbağanın mahsur kaldığını ve kabuğuna çekildiğini fark eden itfaiye ekipleri, kaplumbağayı alevlerin arasından çıkartarak yanmaktan son anda kurtardı. Çıkan yangın 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldı.


Yangınla ilgili inceleme sürüyor.




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