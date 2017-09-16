Yavru kaplumbağayı yanmaktan son anda kurtardılar

Yangın, Canik ilçesi Uludağ Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından mahallede bulunan kurumuş ot ve çalılıklar ateşe verildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın tüm alanı küle döndürdü. Yangında bir yavru kaplumbağanın mahsur kaldığını ve kabuğuna çekildiğini fark eden itfaiye ekipleri, kaplumbağayı alevlerin arasından çıkartarak yanmaktan son anda kurtardı. Çıkan yangın 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.