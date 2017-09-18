Yaz ishali keyfinizi kaçırmasın

Doç. Dr. Utku Kavruk, mide-bağırsak enfeksiyonlarının özellikle sıcak havalarda artış gösterdiğini söyledi.

Sıcak ortamlarda kolayca çoğalabilen gastroenterit adı verilen mide-bağırsak enfeksiyonunun vücutta aşırı su ve elektrolit kaybına neden olduğunu söyleyen VM Medical Park Samsun Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinden Yrd. Doç. Dr. Utku Kavruk, yaz ishali ile ilgili bilgiler verdi. Sonbahar aylarının normalden sıcak seyretmesi nedeniyle yaz ishali durumunun devam ettiğini kaydeden Kavruk, okulların açılmasının da konuyu daha da önemli hale getirdiğini vurguladı. Çocuklarda ve yetişkinlerde en sık görülen bulaşıcı hastalıkların başında ishalin geldiğini dile getiren Kavruk, yoğun sıvı kaybına neden olan ishale karşı erken dönemde önlem alınmazsa ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini söyledi.

"Başka bir insana kolayca geçebilir"

Özellikle musluk suyu ve buza dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Yrd. Doç. Dr. Utku Kavruk, "Mikrop ve zararlı maddelere bulaşmış yiyecek ve suları tüketmek ishal oluşumuna neden olur. Sokak satıcılarından alınan gıdalar, pişmemiş ve kabuğu soyulmamış sebze ve meyveler, çiğ veya az pişmiş et ürünleri, kabuklu deniz mahsulleri en riskli gıdalardır. Tüketilen yiyecekler hijyen açısından mutlaka kontrol edilmelidir. Oda sıcaklığında servis edilen pişmiş, sos ve mayonezle tatlandırılmış yiyecekler her zaman risklidir. İshal tedavisinde ise sıvı tüketimi ve beslenme büyük önem taşıyor. Çünkü ishallerde en çok sıkıntı yaratan durum aşırı sıvı ve elektrolit kaybının yaşanmasıdır. Bu yüzden musluk suları ve kaynağı bilinmeyen suları tüketmeyin, içine buz konulmuş suların ishal kaynağı olabileceğini unutmayın. Özellikle okullarda tuvalet sonrası su ve sabunla el hijyeni sağlanmalı kişisel hijyene önem verilmeli ve yemeklerden önce ve sonra da el hijyeni konusunda yıkama alışkanlığı kazandırılmalıdır" diye konuştu.

"Kendinizi iyi hissetmiyorsanız doktorunuza başvurun"

Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal gibi şikayetlerin yaz ishali ile beraber sık yaşandığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Utku Kavruk, "Tedavi edilmemiş vakalarda hastanın özellikle yaşam kalitesi bozulur. Sık tuvalete gitme ihtiyacı sorun yaratabildiği gibi; halsizlik, ateş ve karın ağrısı hastanın iş yaşamını da engeller. Hatta salgın şeklinde ilerleyen kolera gibi hastalıklar da ölüme yol açabilir. Bu yüzden geçmeyen, uzayan, şiddeti yüksek olan, günde üçten fazla tuvalete gitmeyi gerektiren ishallerde hastaneye başvurulmalı doktorunuza muayene olmalısınız" şeklinde konuştu.