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Yazlık evlerden hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı

Samsun’da yazlık evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 genç çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 genç çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 ayrı yazlık evden LCD televizyonlar ve boş çelik para kasası çalındı. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili E.A. (22) ve O.G.'yi (21) yakalayarak gözaltına alıp Recep Tokur Polis Merkezine teslim etti.


Polisteki sorguları tamamlanan E.A. ve O.G., 4 ayrı hırsızlık olayından da sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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