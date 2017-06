YEDAŞ Ramazan Bayramı’nda da görev başında

809 çalışan ve 176 araçla sahada hizmetlerini sürdürecek. Planlı elektrik kesintilerine bayramda ara verecek. Çağrı Merkezi ve Şebeke Yönetim Merkezi ile 7 gün 24 saat hizmet sunacak.

2011 yılından bu yana elektrik dağıtım sektöründe mükemmellik ve kalite odaklı çalışmalar yapan YEDAŞ, şebeke tesis, izleme sistemleri, Ar-Ge yatırımları ile müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Müşterilerin daha huzurlu, keyifli bir bayram geçirmesi amacıyla Ramazan Bayramı boyunca hem ekip ve araçları ile sahada olacak hem de Şebeke Yönetim Merkezi’nden izleme sistemleri ile sahayı izleyerek hızlı müdahale sağlayacak. Çağrı Merkezi ve Şebeke Yönetim Merkezi vardiya planlarını bayrama göre düzenleyerek çalışan sayısını yüzde 30 arttırdı. Ayrıca ALO 186, www.yesilirmakedas.com, YEDAŞ 186 Mobil Uygulama, 0530 1060 186 WhatsApp ve Bip Hattı ve sosyal medya kanalları ile müşterilerin arıza, sokak aydınlatma, elektrik kesintisi, kaçak elektrik kullanımı gibi şikayet ve taleplerini anında alarak ilgili ekiplere yönlendirecek. Yatırım planlamaları kapsamında bakım onarım çalışmaları ile şebekenin yenilenmesi, yeni enerji tesislerinin devreye alınması amacıyla yapılan planlı elektrik kesintilerine bayram boyunca ara verdi.

“Gerekli bakım onarım çalışmalarımızı tamamladık”

Müşterilerin mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için gerekli hazırlıkları yaptıklarını ifade eden YEDAŞ Genel Müdürü Rıdvan Aktürk, “Hayatımızın her alanında kullandığımız birçok araç gereç elektrikle çalışıyor. Günlük hayatımızı olağan seyrinde devam ettirebilmemiz ve ihtiyaçlarımızı karşılayabilmemiz için elektrik enerjisi büyük önem taşıyor. Ramazan ayı ve öncesinde, ekonomik ömrü tükenen, hasar görmüş, şebeke elemanlarını tespit ederek bakım onarım, yenileme çalışmalarımızı tamamladık. Müşterilerimizin rahat, mutlu, huzurlu bir bayram geçirmesi, istedikleri her an elektrik enerjisine ulaşabilmeleri için saha, Çağrı Merkezi, Şebeke Yönetim Merkezi çalışanlarımızla 7 gün 24 saat görev başında olacağız. İzleme sistemleri, Çağrı Merkezi ve diğer kanallar üzerinden gelen bildirimler doğrultusunda en yakın ekibi yönlendirerek arızanın giderilmesini sağlayacağız” dedi.