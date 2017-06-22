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22 Haziran 2017 13:43

Yıkılan binalar vatandaşın umudu oldu

Samsun’un Alaçam ilçesinde yıkılan belediye binaları hurda işi yapan vatandaşların umudu oldu.

Yıkılan binalar vatandaşın umudu oldu

22 Haziran 2017 13:43


Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan belediyeye ait iş yerleri iş makineleri tarafından yıkıldı. Yıkılan binaların molozlarının arasından demir çıkartan vatandaşlar, ekmek parası kazanma mücadelesi veriyor. Erkek, kadın, çocuk demeden beton yığınlarının arasına giren ve demir çıkartmak için çalışan insanlar, topladıkları demirleri hurdacıya satıyor. Tehlikeyi hiçe sayan vatandaşlar, yanlarında getirdikleri aletlerle demirleri molozlar arasından kesip çıkartırken, kimileri balyozlarla beton yığınlarını parçalıyor kimileri de demir makasıyla demiri kesiyor.


Vatandaşlar, iş olmadığı için molozlar arasında demir topladıklarını ve evlerine ekmek götürmek için uğraş verdiklerini söyledi.




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