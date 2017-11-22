Yıldız öğretmenler belgelerini aldı

sınıf öğrencileri tarafından seçilen yıldız öğretmenlere Öğretmenevinde düzenlenen yemekte belgeleri verildi.

Öğretmenleri motive etmek ve onurlandırmak için Anadolu Lisesi tarafından 3 yıldır yürütülen proje kapsamında Anadolu Lisesi 9. sınıfta okuyan öğrenciler 1.sınıftan 8. sınıfa kadar olan eğitim- öğretim hayatında iz bırakan öğretmenlerini seçti. Okul idaresi tarafından öğrencilerden hayatlarında kendilerinde iz bırakan öğretmenlerinin isimlerinin yazılması istendi.137 öğrenci tarafından 78 yıldız öğretmen belirlendi. Belirlenen yıldız öğretmenlerden salonda hazır bulunan 39 öğretmene belgeleri protokol tarafından verildi. Bafra’da bulunamayan, tayini çıkmış veya emekliye ayrılmış öğretmenlerin belgesi ise adreslerine posta ile gönderilecek.

Öğretmenevinde düzenlenen belge töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, öğretmenliğin fedakarlık isteyen kutsal bir meslek olduğunu söyledi. Katipoğlu “Nasıl ki öğrenciler bir toplumun geleceği ise öğretmenler de öğrencileri geleceğe hazırlayan nitelikli insanlardır” dedi.

Belediye Başkanı Zihni Şahin ise, "Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk öğrencilerine öğrettiği bilgiler dahilinde ülkemizin dört bir yanına gönderilerek yeni öğretmenler yetiştirmesi çalışmalarında bulunmuştur. Kutsal bir mesleğin hakkı hiçbir şekilde ödenemez. Öğretmenler sorumluluğu büyük ve bir o kadarda zorlu bir yolun yolcularıdır. Bu yolda her türlü fedakarlığa razı olurlar ve zorluklarına katlanarak gönüllerdeki yeri hak ederler” diye konuştu.

Kaymakam Ali Fuat Türkel de, ”Bizim hayatımızda eğitimin ve eğitimin içerisindeki öğretmenin yeri hiç yadsınamaz ve inkar edilemez. Öğretmenlerimiz Anadolu’nun her yerinde gittikleri yerde çok güzel çalışmalar yaparak büyük fedakarlıklarda bulunuyorlar. Onun için öğretmenlik mesleği sevilmeden yapılacak bir meslek değildir. Öğretmenlik çok önemli olduğu kadar kutsal ve fedakarlık isteyen bir meslektir" şeklinde konuştu.

Belge törenine ayrıca Anadolu Lisesi Müdürü Yıldıray Baş, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.