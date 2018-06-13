Yılmaz: “Emekçinin umudu AK Parti’dir”

AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, seçim çalışmalarını 24 Haziran’a 11 gün kala Kavak ilçesinde sürdürdü. Kavak Seçim Koordinasyon Merkezinde toplanılmasının ardından Organize Sanayi Bölgesine (OSB) geçildi. Ramazan günü yoğun bir çalışma temposunda olan işyeri sahipleri ve çalışanlarını ziyaret eden Yılmaz, hepsinin elini sıktı, sohbet etti. Çalışanlara ‘Önce Güvenlik’ uyarısı yapan Yılmaz, iş güvenliği konusuna dikkat etmelerini istedi.

Sanayi bölgesinde gerçekleşen ziyarette ekonomi ve istihdam konusunda açıklamalarda bulunan Yılmaz, 24 Haziran’dan sonra dört yılda sosyal politikaların daha da güçleneceğini, 4 milyon istihdam ortamının sağlanacağını kaydetti.

Evine aş götürme derdinde olan emekçilerin alın terinin değerini en iyi bilen partinin AK Parti olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Çalışma şartları, haklar iyileştirildi. Son 15 yılda asgari ücret iki katına çıkarıldı. Reel olarak yüzde 99.6 oranın da büyüme oldu. Türkiye, AB ülkeleri arasında son 10 yılda en fazla istihdam artıran ülke olarak öne çıktı. İşsizlik oranı yüzde 30’lardan yüzde 10’lara düştü. 31 milyon 520 bin kişi, işgücüne katıldı. Kamu istihdamı yüzde 4.4 artı. Bu veriler Türkiye’nin tüm engellemelere, kirli oyunlara rağmen güçlü adımlarla yürüdüğünün göstergesidir. Halkımız bunu çok iyi biliyor, emekçi kardeşlerimiz daha iyi. Çalışanlarımızın emeklerinin karşılını en iyi şekilde almaları, yeni iş imkanlarına kavuşmalarını sağlayacak ortamların oluşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunun için emekçinin umudu her zaman AK Parti olmuştur” diye konuştu.

Daha sonra ilçe merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi. Programlara Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Başkanı Osman Atlı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır, İl yönetim kurulu üyesi İlhan Kara ve teşkilat üyeleri katıldı.