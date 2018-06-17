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17 Haziran 2018 16:24

Yılmaz’dan AK Parti’nin mitingine davet

AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, Salıpazarı ilçesinde düzenlenen Karacalar, Muslubey, Biçme Yağlı Güreş Şenlikleri’ne katılarak bir araya geldiği vatandaşların bayramını kutladı ve onları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pazartesi günü saat 14.

Yılmaz’dan AK Parti’nin mitingine davet

17 Haziran 2018 16:24

00’te Cumhuriyet Meydanı’nda yapacağı mitinge davet etti.


Muslubey Mahallesi şenlik alanında Salıpazarı Belediyesinin organizasyonlarıyla gerçekleştirilen programda yoğun yağmur yağışına rağmen bir an olsun ara verilmeden devam eden müsabakalar protokol ve vatandaşlar tarafından dikkatle izlendi. 24 Haziran seçimlerine bir hafta kaldığını ve bu bir haftalık süreçte çalışmaların daha da yoğunlaşacağını belirten Yusuf Ziya Yılmaz şenlik alanında bulunan vatandaşları Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Haziran günü saat 14.00’te Cumhuriyet Meydanı’nda yapacağı mitinge çağırdı.


Türkiye’de her branşta spora büyük önem verildiğini ve Samsun’a büyük spor yatırımların çekildiğini belirten AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, “Geçtiğimiz yıla kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini hükümetimiz uzunca bir süre Samsunlu genç milletvekili kardeşlerimize vermişti. Bu süreçte bakanlarımız tüm Türkiye’de olduğu gibi Samsun’da da büyük yatırımların yapılmasına vesile oldu. Samsun’da aklınıza gelebilecek her spor için bir tesis var. Tarihi en eskilere dayanan sporlardan birisi olan güreş için de tesislerimiz var. Ata sporumuz olan güreşin yeri ve önemi Samsunumuzda her zaman ayrıdır. Dün Kavak ilçemizde bugün de burada güreş müsabakalarını heyecanla izliyoruz. Ben sporcu kardeşlerimize başarılarının devamını diliyorum. Organizasyonda emeği geçen başta Salıpazarı Belediye Başkanımız Halil Akgül olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.




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